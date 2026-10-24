Octubre quedará en la historia por ser un mes con muy poca presencia de sol y con características mas invernales que primaverales en la franja central del país.

Esta situación, influenciada por el fenómeno de “El Niño”, marca condiciones de tiempo frío, con cielos cubiertos e inestabilidad, algo bastante inusual para esta época del año.

Este fin de semana no será la excepción para nuestra región. El aire frío, el cielo mayormente nublado y las lluvias débiles serán protagonistas al menos hasta el inicio de la próxima semana en donde se estima una leve recuperación de temperaturas a partir del martes.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío. Cielo cubierto. Viento leve a moderado del sector sur con ráfagas. La temperatura mínima se estima en 9° y la máxima en 13°.

Reporte @sebapagliarino