Organismos de derechos humanos de Mar del Plata y Batán volvieron a reclamar la recuperación integral del predio de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y expresaron su rechazo al avance de las obras de la microdestilería y bar de gin Restinga, que se instala en un sector del histórico espacio donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar.

A través de un comunicado, las organizaciones advirtieron que la instalación de un emprendimiento comercial en ese lugar «banaliza la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado» y cuestionaron que un espacio considerado patrimonio de toda la comunidad quede al servicio de un negocio privado. En ese sentido, señalaron que la decisión representa una mercantilización de un predio cuya historia, sostienen, debe ser conocida y preservada.

Como parte de su pronunciamiento, los organismos difundieron una imagen que compara el ingreso al campo de concentración de Auschwitz, preservado como espacio de memoria, con el arco de entrada de la microdestilería Restinga. La referencia busca poner en discusión el destino que debe tener un sitio atravesado por la historia del terrorismo de Estado.

Además, remarcaron que los testimonios de sobrevivientes dan cuenta de accesos y recorridos que forman parte de la historia del centro clandestino, por lo que consideran indispensable preservar la totalidad del predio.

Por ese motivo, exigieron que el Municipio deje sin efecto la autorización otorgada al emprendimiento y garantice que el espacio sea destinado al uso público y a la transmisión de la memoria.

Finalmente, anunciaron que continuarán con los reclamos junto a sobrevivientes, familiares, vecinos y organizaciones de la comunidad hasta conseguir la recuperación integral del predio de la ex ESIM.