Desde la Sociedad de Fomento Barrio Parque Las Dalias se viene llevando a cabo un reclamo sostenido desde hace 7 meses para que el Municipio de General Pueyrredon levante los autos quemados y abandonados en diferentes esquinas del barrio.

El presidente de la Asociación Civil, Emmanuel Amarillo Bonillo explicó que «el 14 de abril me comuniqué por primera vez para solicitar que se lleven los autos incendiados, porque cada nuevo que aparece es un basural garantizado, pero nunca me dieron una respuesta».

El referente contó que «ya hicimos todas las gestiones a nuestro alcance, hablé con el EMSUR, con la Secretaría de Transporte y Tránsito y con la de Seguridad. No apareció nadie».

Por el momento la Sociedad de Fomento tiene relevados 6 autos abandonados distribuidos en las esquinas de Zeballos y Las Dalias; Los Talas y Beltrán y Godoy Cruz y Los Quebrachos.

Sin embargo, la basura y el abandono proliferan en cada una de estas intersecciones y la respuesta no llega: «sabemos que las necesidades son infinitas y que todo el distrito tiene muchas dificultades, pero en el norte nos sentimos particularmente olvidados y creemos que visibilizar este reclamo es una forma de evitar que nos tape la desidia», concluyó Amarillo.