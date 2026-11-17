El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata será anfitrión de una nueva reunión del Consejo Portuario Argentino (CPA) que se desarrollará este miércoles por la tarde en nuestra ciudad, en el marco de la novena edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL), que tiene por sede el Hotel NH Provincial.

La realización de esta asamblea en el contexto de EINAVAL, con programa de actividades que se extenderá hasta el próximo viernes, busca generar sinergias entre ambos espacios, aprovechar la convocatoria del encuentro para fortalecer los vínculos institucionales y promover el intercambio entre las autoridades portuarias de todo el país y los distintos actores de la industria naval y marítima.

El Consejo Portuario Argentino, presidido actualmente por Cecilia Romerio, reúne a representantes de los puertos del país y constituye un ámbito de articulación para abordar los desafíos del sector, coordinar acciones y representar sus intereses ante los distintos niveles de la administración pública.

Como parte de la agenda de actividades del Consejo Portuario Argentino en Mar del Plata está prevista una recorrida por instalaciones del puerto local que incluirá una visita al astillero SPI y posteriormente a las terminales 2 y 3.

Durante la visita que encabezará el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, los representantes portuarios podrán conocer de primera mano la dinámica operativa y recibir información sobre las inversiones y los trabajos de modernización y mejoras de esta infraestructura.

De esta manera, el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata impulsa espacios de encuentro e intercambio que permiten fortalecer la articulación entre los puertos argentinos y potenciar el vínculo con una industria naval estratégica para el desarrollo productivo del país.