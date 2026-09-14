ÑLa Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, informa que en lo que va de septiembre se secuestraron 193 motos por distintas infracciones.

Desde el Municipio remarcaron que se realizan controles de tránsito diariamente en distintos puntos de la ciudad. Durante este mes, los operativos estuvieron presentes en San Cayetano, Punta Mogotes, Fortunato de la Plaza, Bosque Grande, Las Lilas y Constitución, entre otros barrios.

Estos secuestros se llevan adelante en el marco de los controles preventivos que desarrolla el Municipio para desalentar las picadas, el stunt y las maniobras imprudentes, especialmente aquellas que generan situaciones de riesgo para quienes transitan y utilizan los espacios públicos.

Los operativos forman parte del trabajo diario del Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito para reforzar el orden en la vía pública, prevenir situaciones de riesgo y desalentar prácticas que puedan poner en peligro a vecinos y visitantes, promoviendo una convivencia segura en los distintos espacios de la ciudad.