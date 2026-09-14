Del miércoles 16 al viernes 18 de septiembre, de 10 a 17, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) realizará la Muestra Educativa 2026 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur (Paseo Aldrey). La propuesta, abierta a la comunidad y especialmente destinada a estudiantes próximos a finalizar la escuela secundaria, permitirá conocer la oferta académica, las carreras y las distintas posibilidades de formación que ofrece la Universidad.

La UNMDP llevará adelante una nueva edición de la Muestra Educativa, una propuesta destinada especialmente a estudiantes que se encuentran próximos a finalizar la escuela secundaria y a todas aquellas personas interesadas en conocer las alternativas de formación que ofrece la institución.

Durante las tres jornadas, quienes se acerquen podrán recorrer los distintos espacios de las unidades académicas, conocer las carreras, realizar consultas y acercarse a diferentes aspectos de la vida universitaria.

Como parte de la propuesta, quienes visiten la Muestra recibirán un Pasaporte Universitario, que podrán completar con sellos en los puestos de las distintas unidades académicas. Al finalizar el recorrido, deberán entregar un troquel del pasaporte para participar de un sorteo por distintos premios de merchandising institucional de la UNMDP.

Charlas y actividades

La Muestra también contará con una agenda de charlas, presentaciones y espacios de orientación, pensados para acompañar a quienes están tomando decisiones sobre sus estudios superiores.

A lo largo de los tres días se ofrecerán charlas de Orientación Vocacional, a cargo del equipo del Departamento de Orientación Vocacional (DOV), además de encuentros específicos organizados por las distintas unidades académicas para presentar sus propuestas de formación.

Entre las actividades previstas se encuentran las charlas informativas de las carreras de Ingeniería, Medicina, Psicología, Derecho y Arquitectura, así como presentaciones de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social.

También habrá espacios destinados a conocer disciplinas y propuestas específicas, como Sociología y Ciencia Política, Geografía, Antropología, Ciencias Económicas y Sociales e Idiomas, además de actividades vinculadas con las trayectorias universitarias y la elección de una carrera.