El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, llevó a cabo la habitual conferencia de prensa de los lunes, en la que brindó un panorama respecto de diversos temas de la actualidad nacional y provincial.

El ministro anunció la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, en Mar del Plata.

La nueva unidad dependerá del Ministerio de Gobierno y tendrá como objetivo coordinar las acciones de los distintos organismos provinciales que intervienen en la zona, en el marco de las obras de renovación y puesta en valor de la Rambla y los espacios públicos de la Bahía Bristol.

La primera etapa de la obra presenta un avance físico del 90% y está prevista su finalización para diciembre de 2026. La segunda etapa comenzará en octubre y tendrá un plazo de ejecución de 180 días.

“La Unidad de Coordinación contará con un único director ejecutivo y representantes de distintos organismos provinciales que participarán con carácter honorario, con el objetivo de garantizar el mantenimiento y la articulación de las intervenciones una vez finalizadas las obras”, explicó Bianco.

CRITICAS A NEME

Bianco sostuvo que el municipio “está virtualmente acéfalo” y criticó al intendente Agustín Neme por la falta de comunicación y coordinación con el gobierno bonaerense.

“Nos hubiese encantado que el municipio participe de esta Unidad de Coordinación”, afirmó Bianco, quien explicó que la decisión de no incluir a representantes comunales estuvo vinculada, según dijo, a la imposibilidad de establecer contacto con el intendente.

“No podemos comunicarnos y no es el único municipio de la provincia de Buenos Aires con el que tenemos esta situación, que no hay posibilidad de comunicación”, señaló.