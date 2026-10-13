Los días 13 y 14 de octubre, el Centro Cultural Estación Terminal Sur – Paseo Aldrey, ubicado en Sarmiento 2601, será sede de la 11.ª edición de MDP Emprende.

La propuesta se desarrollará el 13, de 14:00 a 21:00, y el miércoles 14, de 11:00 a 18:00, y reunirá a emprendedores, empresas, universidades e instituciones para compartir conocimientos, generar vínculos y conocer las tendencias que están transformando el mundo de los negocios y la innovación.

Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad de General Pueyrredon y la Red Intecmar, el evento cuenta con el acompañamiento de más de 50 instituciones, organizaciones y empresas.

El primer día estará especialmente orientado a inspirar, conectar y acercar herramientas concretas para emprender. La agenda combinará historias personales, innovación tecnológica, inteligencia artificial, oportunidades de negocio y experiencias de jóvenes emprendedores.

Entre los speakers se destaca el artista, frontman y cantautor Piru Sáez, con la charla “Espíritus Rebeldes, Emprendedores Invencibles”, una propuesta basada en sus experiencias y en los desafíos de elegir y construir un camino propio.

El Dr. Fernando Santomil, presidente de la Fundación Médica Mar del Plata, expondrá sobre el proceso de transformación tecnológica de una institución de salud de alta complejidad y su apuesta por la innovación y la robótica.

La tecnología tendrá otro de sus ejes en el panel “Emprendedores + IA”, con experiencias reales de aplicación de inteligencia artificial en emprendimientos, mientras que el espacio “FACTOS para Emprender 2.0” reunirá historias de jóvenes que transformaron necesidades concretas en proyectos.

La programación incluirá además la final provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, un espacio sobre Energía y Minería como nuevas oportunidades para emprender, las tradicionales mesas de consultoría y mentoría y el Café Emprendedor, dedicado este año a inteligencia artificial, sostenibilidad y alianzas para escalar. El cierre será con DJ Set y networking.

El miércoles 14 será el turno de MDP Emprende CON3CTA, una propuesta enfocada en la innovación, la sostenibilidad y los negocios con impacto.

Este espacio reunirá experiencias concretas de emprendimientos que están transformando ideas en soluciones con impacto, desde el desarrollo de biomateriales y productos biodegradables hasta propuestas que abordan los desafíos de la neurodiversidad.

También se realizará la final y entrega de los Premios UNMDP INNOVA, que reconocerán proyectos científicos, tecnológicos y académicos con potencial emprendedor o de transferencia a la sociedad.

La agenda se completará con experiencias sobre diseño, compras y logística sostenible y un conversatorio sobre la transformación hacia empresas de impacto, con representantes de sectores como la industria alimenticia, farmacéutica y textil.

Todas las actividades son libres y gratuitas. Las inscripciones al evento y a las mesas de mentoría y consultoría se realizan a través de Eventbrite, buscando “MDP Emprende 2026”, o mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/4yXIyjE.

PROGRAMA

DÍA 1. Martes 13 de octubre · 14:00 a 21:00 hs

HORARIO ACTIVIDAD

14:00–14:30 Inicio del evento y acreditaciones

14:30–14:45 Apertura a cargo de autoridades institucionales

• Esp. Esther Castro | Decana FCEyS.

• Guillermo Volponi | Secretario de Desarrollo Local e Inversiones MGP

• Christian Otero | Empresario

• Esp. Mónica Biasone | Rectora UNMDP

• Guillermo Montenegro | Intendente MGP

• Christian Bauab | Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación

14:45–15:30 Espíritus Rebeldes, Emprendedores Invencibles

Speaker: Piru Sáez | Artista, Frontman Cantautor.

Charla sobre experiencias y motivación personal frente a las búsquedas de emprender un camino.

15:30–16:15 Emprender e Innovar en una Fundación Médica. Robótica y Tecnohumanismo

Speaker: Dr. Fernando Santomil | Presidente de la Fundación Médica Mar del Plata.

Una charla sobre decisiones estratégicas para ser un Centro de Alta Complejidad y apuesta tecnológica como la robótica.

16:15–17:00 Concurso Emprendimiento Argentino 2026 — Pitch (Primera Parte)

Pitch de los proyectos finalistas de la Provincia de Buenos Aires.

17:00–17:45 Emprendedores + IA

Experiencias reales de aplicación de IA en emprendimientos.

• Fran Laureano Leguizamón | Co-founder at Mindo & eltick.com.

• Nicolás Marquevich | Co-founder & Presidente de Rollpix.

• Hernán Fino | Head of Innovation at Making Sense.

17:45–18:30 FACTOS para Emprender 2.0

Un panel donde jóvenes emprendedores compartirán cómo identifican oportunidades, construyen sus proyectos, aprovechan las herramientas digitales y enfrentan los desafíos de emprender en un mundo en constante transformación.

• Juan Marcos Rodriguez | Coco’s Pizza.

• Antonella y Julieta Pollio | NINA Pasticceria. Pastelería y cafetería artesanal.

• Axel Castaño | Marvital. Sistema de seguridad marítima integral.

• María Espinosa | Blanco de Algodón. Confección y comercialización de productos de blanquería.

18:45–19:25 Concurso Emprendimiento Argentino 2026 — Pitch (Segunda Parte)

Pitch de los proyectos finalistas de la Provincia de Buenos Aires.

19:25–19:55 Energía y Minería: Oportunidades para emprender

Se buscará informar a los emprendedores para que identifiquen, validen y aprovechen las oportunidades de negocio emergentes en las cadenas de valor de los sectores.

• Ing. Diego Lamacchia | Especialista internacional en ingeniería y producción submarina. Profesor de la UBA.

• Adrián Ramos | Socio Fundador QM Equipment.

• Jorge Yafar | Presidente Rocasur S.A y Vicepresidente del Cluster de Energía y Minería de Mar del Plata.

19:55–20:20 Concurso Emprendimiento Argentino 2026 — Premiación (Tercera Parte)

Premiación y reconocimientos.

20:20–20:30 Cierre MDP Emprende — Día 1

Ariel Gonzalez Barros (UNMDP), Sebastián Prats (MGP) y María Eugenia Libera (UNMDP). Palabras finales de agradecimiento.

20:30–21:00 DJ Set + Networking

Espacio Lateral

HORARIO ACTIVIDAD

16:30–17:30 Café Emprendedor: IA, Sostenibilidad y Alianzas para Escalar

Un segmento dinámico de conversación sobre Inteligencia Artificial, Triple Impacto y Alianzas Estratégicas. Organizan: Secretaría de Vinculación con el Medio (FCEyS-UNMDP) y Secretaría de Transferencia, Vinculación Internacional e Innovación (FH-UNMDP).

17:00–18:00 Mesas de Consultoría para Emprendedores

Se trata de un punto de consultas a especialistas en temáticas relativas al desarrollo emprendedor y la innovación. Coordina: Miriam Villar | UCIP.

• Lic. Carolina Corbellini / Lic. Ana Rosa Contessi | Comunicación Estratégica para Emprendedores:

cómo agregar valor a tu negocio.

• Dra. Selena Marinelli | Directora General de Empleo MGP.

• Lic. Matías Canto | Comercio Internacional.

• Lic. Gisele Hassan | Consultora de comunicación y ventas.

• Fabricio Basso | Primeros pasos en mi emprendimiento.

• Santiago Camilión | Normas ISO.

• Dra. Noelia López Castellano | Cómo proyectar tu patrimonio desde cero.

• C.P. Nicolás Leoz | Confección de indumentaria y accesorios. Etiquetado y estampado. Moldería y tizada digital.

• Faustino Gamarra | Comunicación Digital: estrategia y gestión de redes sociales.

• Reynaldo Van Domselaar | Consultor en Gestión, Procesos y Estrategia.

• Pablo Rivas | Especialista en Liderazgo, gestión empresarial y desarrollo comercial. Director KAIZEN GROUP.

• Gustavo Campana | Especialista en operaciones, gestión empresarial y desarrollo comercial.

• Regina Molina | Especialista en liderazgo, desarrollo de equipos y gestión organizacional.

18:00–19:00 Mesas de Mentoría para Emprendedores

Un espacio de encuentro entre empresarios con reconocida trayectoria local y emprendedores interesados en mantener charlas personales, donde podrán obtener orientación, sugerencias y redes de contactos. Coordina: Marcelo Molina | MGP.

• Débora Sabsay | Cofundadora de Kausana. Agencia de Triple Impacto.

• Juan Federico Echeverry | Cofundador Cervecería Cheverry.

• María Fernanda de Santa Eduvijes | Socia Fundadora Delpack. Elaboración y envasado de productos alimenticios.

• Paula De Maio | Diseñadora Industrial y Fundadora de DMAIA. Diseño de Sastrería de alta gama.

• Adrián Ramos | Socio fundador QM Equipment. Soluciones tecnológicas para la industria energética.

• Pablo Apodaca | Socio Fundador Gin Kalmar.

• Sebastián Galindo | Socio Fundador Camarón Brujo. Indumentaria Urbana.

• Nicolas Antoniucci | Vivero Antoniucci.

DÍA 2. Miércoles 14 de octubre · 11:00 a 18:00 hs · MDP Emprende CON3CTA

HORARIO ACTIVIDAD

11:00–11:30 Inicio del evento y acreditaciones

11:30–12:00 Apertura

• Guillermo Montenegro | Intendente MGP

• Alicia Zanfrillo | Coordinadora Red de Innovación Sostenible

• Ana Martínez Salas | Programa “Universidad y Ambiente” UNMDP • Blas Taladrid | UCIP

12:00–13:00 Conversatorio 1: “Emprendimientos que transforman realidades”

Se buscará visibilizar e inspirar a través de experiencias reales de emprendedores de impacto, analizando estrategias, desafíos y modelos de negocio que generan un cambio positivo medible en la sociedad y el medio ambiente.

• Melina Nisenbaum | Más Uso – Biomateriales basados en celulosa bacteriana para desarrollo de producto y aplicaciones en diseño.

• Verónica Gonzalez | Masana – Experiencias de estimulación sensorial para la neurodiversidad.

• Fair Clean | Productos de limpieza Biodegradables Naturales Fabricados a partir de desechos de otras Industrias.

14:00–15:00 Final de Premios UNMDP INNOVA

Pitch de los proyectos finalistas del Premio UNMDP Innova.

Se reconocerán proyectos científicos, tecnológicos y académicos con potencial emprendedor o de transferencia a la sociedad.

15:00–16:00 Conversatorio 2: “Diseño, compras y logística sostenible”

Se explicará cómo integrar criterios de sostenibilidad en etapas clave de la cadena de valor operativa (desde la concepción del producto y la adquisición responsable de insumos hasta la distribución eficiente).

• Romina D’Orso | Aerodyca – Diseño, desarrollo y fabricación de sistemas aéreos no tripulados (UAV).

• Agustina Morgavi | South Post – Empresa de logística, correo privado y distribución de paquetería.

• Florencia Fiore | Edea – Prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica.

16:00–16:30 Entrega de Premios UNMDP INNOVA

Se reconocerán proyectos científicos, tecnológicos y académicos con potencial emprendedor o de transferencia a la sociedad.

16:30–17:30 Conversatorio 3: “Experiencias de negocios con impacto”

Se reflexionará sobre el proceso de transformación hacia una Empresa de Impacto, los desafíos y oportunidades.

• Ignacio Mesa | Laboratorios Pharmamerican – Desarrollo y fabricación de suplementos nutricionales, medicamentos herbarios e infusiones.

• María Fernanda de Santa Eduvijes | Delpack – Quality Foods – Envasado de productos alimenticios.

• María de la Paz Bronzini | Matexsur – Fabricación de textiles de limpieza para el hogar.

17:30–18:00 Cierre MDP Emprende — Día 2

Palabras finales de agradecimiento.

• Guillermo Volponi | Secretario de Desarrollo Local e Inversiones MGP.

• Mauricio Mackenzie | FortaleceRSE | Red de Innovación Sostenible.

Espacio Lateral

HORARIO ACTIVIDAD

15:00–16:00 Café Emprendedor: IA, Sostenibilidad y Alianzas para Escalar

Un segmento dinámico de conversación sobre Inteligencia Artificial, Triple Impacto y Alianzas Estratégicas. Organizan: Secretaría de Vinculación con el Medio (FCEyS-UNMDP) y Secretaría de Transferencia, Vinculación Internacional e Innovación (FH-UNMDP).

MDP Emprende 2026 · 11.ª edición Organizadores del evento:

• Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)

• Secretaría de Desarrollo Local e Inversiones Mar del Plata (MGP)

• Red Intecmar Sponsors:

• Fundación Médica de Mar del Plata – Hospital Privado de Comunidad (HPC), Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata

• EDEA, Laboratorios AC

Instituciones que acompañan:

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCEyS), Programa de Extensión “Acompañando Emprendedores” (FCEyS), Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica (UNMDP), Fundación de la UNMDP, Centro de Innovación Atlantis (UNMDP), Incubadora de Empresas de Innovación Social (UNMDP), Incubadora de Empresas científico tecnológica (UNMDP), Secretaría de Transferencia, Vinculación internacional e Innovación de la Facultad de Humanidades (FH – UNMDP), UTN – Regional MDP, Universidad CAECE, Universidad FASTA – Colaboratorio de Innovación Tecnológica, Universidad Atlántida Argentina – Comisión de Extensión, Vinculación y Transferencia, Parque Industrial MDP, UCIP, ATICMA, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Bs. As., Cattec (UNMDP). Clúster de Energía y Minería, CMIP (Cámara Marplatense Industria Plástica). UTD (Unidad de Transformación Digital), Clúster de Alimentos, Cámara Textil, Mar del Plata Ciudad del Conocimiento, Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MGP), Red Motiva, CeDet (Centro de Desarrollo Económico Territorial – FCEyS), MarplaLab (Programa de Fomento al desarrollo audiovisual), CIPADI – FAUD UNMDP – CIC (Centro de investigaciones proyectuales y acciones de diseño industrial), ACIA MDP (Asociación de Confecciones de Indumentarias y afines), CIMMAR (Cámara de la Industria de la Moda MDP), CDEA (Cámara de Destilados y Espirituosas Artesanales),

Cámara de Cervecerías Artesanales, Red Aristas, Canal, Universidad UNMdP, Canal 2 / Diario La Capital, Canal 10 Mar del Plata, Plan Diseño, Magazine Empresario, Política y Producción, HAVANNA, Cervecería Antares, Saint Gottard, Papiks, Cervecería Cheverry, Electroterma, Borana Café, Obras Sanitarias Mar del Plata, Magna Comunicación, Punto MKT, Ecolan – Cooperativa BATÁN, DEIXE, Hotel Sirenuse.