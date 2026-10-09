El Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata realizará el Acto Oficial por el Día del Martillero y Corredor Público, que se celebra anualmente cada 11 de octubre, el martes 13 a las 11 en las instalaciones de Bolívar 2948.
Durante el mismo, hará uso de la palabra el presidente, Guillermo Oscar Rossi y se entregarán distinciones a quienes cumplen años en el ejercicio de la profesión, siendo la nómina la siguiente:
10 años
Maria Florencia Alonso Quiroga; Walter Mario Benavidez; Alejo Alfredo Bullrich; Andrés Aníbal Cepeñas; Luciano Dalmiro De Santis; Marcela Gabriela Díaz; Zulma Beatriz Dovidio; Santiago Daniel Duda; Nicolás Elías Fiego; Fernando Nicolás Filippini; Mónica Adriana García; Mariano Gaston; Soledad Gómez Billiot; Ernesto Raúl Lafuente; Martín Leonelo Latini; Francisco Heberto López Bisoglio; Miguel María López; María Adriana Mirarchi; Carlos Alberto Mosquera; Mariano Agustín Oliva; Delia Zunilda Ortiz; Sebastián Rodrigo Perticara; María Luján Pestrin; Arturo Pezzi; María Soledad Pierri; Laureano Carlos Silva; Nicolás Juan Siufi; Natalia Raquel Wax; Manuel Alejandro Zabib y Aisa Valeria Zuccala
15 años
Melina Alejandra Acámpora; Gerardo Ernesto Almirón; Diego José Aranguren; Fernanda Paola Artuso; Leandro Nicolás Bartoli; Jorgelina Marcela Bartolini; Claudio Ariel Bianchi; Juan Ricardo Bourguigne; Gabriel Enrique Escudero; Damián Javier Facioni; Leonardo Mateo Ferrante; Emilio Alejandro Fischenich; Miguel Ángel Fluxa; Carlos Ariel Gabilán; Patricia Alejandra Gnarini; Hernán Darío Herrero; Rodolfo Latorre; Vanina Lourdes Liberatore; Octavio Rami Lorini Abraham; Carlos Alejandro Madina; Ramiro Manzo; Martín Francisco Méndez; Matías Muñoz; José Andrés Munna; Laura Fernanda Pannuti; Juan Ignacio Perata; Pablo Germán Pérez Longo; Juliano Dante Pianucci; Luis Alberto Protti; Víctor Darío Ridau; Pablo Sebastián Salminci; Luis Ignacio Sánchez; Roberto Carlos Teruel y Carlos Alberto Vennera
20 años
Guillermo Claudio Abdala; Roberto Andrés Alcalde; Ricardo Alberto Barzola; Fernando Abel Berengeno; Marcelo Daniel Crotto; Mónica Graciela Devincenzi; Karina Rosana Díaz; Miriam Vivian Martinez de Gomez; Marta Elizabeth Méndez Benítez; Omar Reinaldo Monteagudo; Patricia Anahí Nicola de Minteguiaga; Agustín Maria Puchulu González; Francisco Javier Valencia; Enrique Raúl Vignola y Emiliano Rodolfo Vitelli
25 años
Hernán Amui; Andrea Fabiana Arana; Mariela Noemí Atanasoff; Silvina Delia Benaben; Verónica Anahí Berasueta; Sergio Gastón Caraballo; Claudio Norberto Cecchetti; Rubén Marcelo Echeverría; Claudia Eglantier; Rodrigo Rodolfo Escalante; Pablo Alejandro Ferreccio Zaliz; Marcela Beatriz García; Pablo La Battaglia; Nora Graciela Lorenzo; Julieta Natalia Méndez Novoa; Nelba Inés Moreira; Silvia Susana Rodríguez de Macaya; Héctor Sebastián Rodríguez; Silvana Beatriz Ronconi; Viviana Mabel Ronzoni; Patricia Esther Schafer; Norma Graciela Taliercio; Roberto Arturo Tomasini; José Luis Verge y José Antonio Villaverde.
30 años
Justo Ricardo Aufet; Carlos Agustín Bañon; Rodolfo Gustavo Canto; Lorena Iris Ferreiro; Antonia Catalina Gaias Pietrangelo; Ricardo Javier Granda; Nancy Esther Larrea; Raúl Blas Maisterra; Elizabeth María Ortiz Municoy; Ricardo José Prezioso; Liliana Etelvina Fátima Pugni; Andrea Paula Rodríguez; Perla Alicia Tomarchio.
35 años
Horacio Francisco Biocca; Horacio Héctor Espatolero; Guillermo Carlos G. Gutiérrez; Jennifer Jenkins y Ariel Omar Rubianes
40 años
Gustavo Fabián Aguirre; Jorge Juan Cappella; Alicia Teodora López Beatriz de Layus; Alejandro Gustavo Oliva y Emilio Daniel Piedra
50 años
Susana Norma Alonso y María Teresa Montañino
55 años
Iraul Omar Senigagliesi