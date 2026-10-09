El Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata realizará el Acto Oficial por el Día del Martillero y Corredor Público, que se celebra anualmente cada 11 de octubre, el martes 13 a las 11 en las instalaciones de Bolívar 2948.

Durante el mismo, hará uso de la palabra el presidente, Guillermo Oscar Rossi y se entregarán distinciones a quienes cumplen años en el ejercicio de la profesión, siendo la nómina la siguiente:

​10 años

Maria Florencia Alonso Quiroga; ​Walter Mario Benavidez; ​Alejo Alfredo Bullrich; ​Andrés Aníbal Cepeñas; ​Luciano Dalmiro De Santis; ​Marcela Gabriela Díaz; ​Zulma Beatriz Dovidio; ​Santiago Daniel Duda; ​Nicolás Elías Fiego; ​Fernando Nicolás Filippini; ​Mónica Adriana García; ​Mariano Gaston; ​Soledad Gómez Billiot; ​Ernesto Raúl Lafuente; ​Martín Leonelo Latini; ​Francisco Heberto López Bisoglio; ​Miguel María López; ​María Adriana Mirarchi; ​Carlos Alberto Mosquera; ​Mariano Agustín Oliva; ​Delia Zunilda Ortiz; ​Sebastián Rodrigo Perticara; ​María Luján Pestrin; ​Arturo Pezzi; ​María Soledad Pierri; ​Laureano Carlos Silva; ​Nicolás Juan Siufi; ​Natalia Raquel Wax; ​Manuel Alejandro Zabib y ​Aisa Valeria Zuccala

​15 años

​Melina Alejandra Acámpora; ​Gerardo Ernesto Almirón; ​Diego José Aranguren; ​Fernanda Paola Artuso; ​Leandro Nicolás Bartoli; ​Jorgelina Marcela Bartolini; ​Claudio Ariel Bianchi; ​Juan Ricardo Bourguigne; ​Gabriel Enrique Escudero; ​Damián Javier Facioni; ​Leonardo Mateo Ferrante; ​Emilio Alejandro Fischenich; ​Miguel Ángel Fluxa; ​Carlos Ariel Gabilán; ​Patricia Alejandra Gnarini; ​Hernán Darío Herrero; ​Rodolfo Latorre; ​Vanina Lourdes Liberatore; ​Octavio Rami Lorini Abraham; ​Carlos Alejandro Madina; ​Ramiro Manzo; ​Martín Francisco Méndez; ​Matías Muñoz; ​José Andrés Munna; ​Laura Fernanda Pannuti; ​Juan Ignacio Perata; ​Pablo Germán Pérez Longo; ​Juliano Dante Pianucci; ​Luis Alberto Protti; ​Víctor Darío Ridau; ​Pablo Sebastián Salminci; ​Luis Ignacio Sánchez; ​Roberto Carlos Teruel y ​Carlos Alberto Vennera

​​20 años

Guillermo Claudio Abdala; ​Roberto Andrés Alcalde; ​Ricardo Alberto Barzola; ​Fernando Abel Berengeno; ​Marcelo Daniel Crotto; ​Mónica Graciela Devincenzi; ​Karina Rosana Díaz; ​Miriam Vivian Martinez de Gomez; ​Marta Elizabeth Méndez Benítez; ​Omar Reinaldo Monteagudo; ​Patricia Anahí Nicola de Minteguiaga; ​Agustín Maria Puchulu González; ​Francisco Javier Valencia; ​Enrique Raúl Vignola y ​Emiliano Rodolfo Vitelli

​​25 años

​Hernán Amui; ​Andrea Fabiana Arana; ​Mariela Noemí Atanasoff; ​Silvina Delia Benaben; ​Verónica Anahí Berasueta; ​Sergio Gastón Caraballo; ​Claudio Norberto Cecchetti; ​Rubén Marcelo Echeverría; ​Claudia Eglantier; ​Rodrigo Rodolfo Escalante; ​Pablo Alejandro Ferreccio Zaliz; ​Marcela Beatriz García; ​Pablo La Battaglia; ​Nora Graciela Lorenzo; ​Julieta Natalia Méndez Novoa; ​Nelba Inés Moreira; ​Silvia Susana Rodríguez de Macaya; ​Héctor Sebastián Rodríguez; ​Silvana Beatriz Ronconi; ​Viviana Mabel Ronzoni; ​Patricia Esther Schafer; ​Norma Graciela Taliercio; ​Roberto Arturo Tomasini; ​José Luis Verge y ​José Antonio Villaverde.

​​30 años

​Justo Ricardo Aufet; ​Carlos Agustín Bañon; ​Rodolfo Gustavo Canto; ​Lorena Iris Ferreiro; ​Antonia Catalina Gaias Pietrangelo; ​Ricardo Javier Granda; ​Nancy Esther Larrea; ​Raúl Blas Maisterra; ​Elizabeth María Ortiz Municoy; ​Ricardo José Prezioso; ​Liliana Etelvina Fátima Pugni; ​Andrea Paula Rodríguez; ​Perla Alicia Tomarchio.

​​35 años

​Horacio Francisco Biocca; ​Horacio Héctor Espatolero; ​Guillermo Carlos G. Gutiérrez; ​Jennifer Jenkins y  ​Ariel Omar Rubianes

​​40 años

​Gustavo Fabián Aguirre; ​Jorge Juan Cappella; ​Alicia Teodora López Beatriz de Layus; ​Alejandro Gustavo Oliva y ​Emilio Daniel Piedra

​​50 años

​Susana Norma Alonso y ​María Teresa Montañino

​​55 años

​Iraul Omar Senigagliesi

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