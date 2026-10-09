Llega el fin de semana y el panorama meteorológico lejos esta de cambiar en el sudeste bonaerense.

El ambiente frío y húmedo con abundante nubosidad será un denominador común en los próximos días con jornadas mas invernales que primaverales.

La inestabilidad y la humedad se traducirán en nubosidad baja, cielo amenazante y ocasionalmente precipitaciones muy débiles o intermitentes, aun cuando no se produzcan lluvias significativas.

El panorama general tendrá por delante un período prolongado de escasa luminosidad, temperaturas frescas para octubre y frecuentes episodios de lloviznas o lluvias débiles.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío y húmedo. Cielo cubierto. Viento leve a moderado del sector este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 8° y la máxima en 12°.

Reporte @sebapagliarino