El Centro Despachantes de Aduana (CDA) realizará, el 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata, el XI Encuentro Nacional de Despachantes de Aduana y VII Encuentro Nacional de Agentes de Transporte Aduanero (ATA), una instancia de intercambio profesional que reunirá a representantes del sector.

Las actividades tendrán lugar en los salones del Uthgra Sasso Hotel con mesas de trabajo, ponencias y debates sobre cuestiones operativas, normativas e institucionales de interés para los despachantes y agentes de transporte aduanero de todo el país.

La cita comenzará el miércoles 4 de noviembre, a las 8.30 horas, con la acreditación, palabras de bienvenida del presidente del CDA, Rubén Pérez, y del administrador de la Aduana de Mar del Plata, Ag. César Augusto Casal.

Entre los principales temas a tratar aparece el DNU 70/2023 y la figura de los declarantes, con un debate destinado a analizar propuestas y definir posibles pasos a seguir. También habrá una mesa sobre clasificación arancelaria e Inteligencia Artificial (IA), además de un espacio dedicado al análisis de normativa cambiaria y bancaria.

El programa incluye una mesa institucional sobre la modificación del Estatuto y la intimación de la IGJ, mientras que otra de las actividades estará a cargo de BBVA, con una presentación dirigida a los despachantes de aduana sobre un nuevo beneficio para importadores.

La agenda contempla además una mesa sobre temas presentados por las Cámaras y vinculados con la actividad de los Agentes de Transporte Aduaneros (ATA).

Durante la segunda jornada se realizará una mesa de trabajo con aspectos vinculados al Acuerdo UE-Mercosur, y otra a cargo de los asesores del CDA, centrada en normativa y procedimientos aduaneros, además de las conclusiones del encuentro.

Como cierre de las actividades, el jueves 5 se llevará a cabo una cena de camaradería.

El encuentro de despachantes es el corolario de un año de intensa actividad por parte de las nuevas autoridades del Centro, así como también la posibilidad de reunir a colegas de todo el país en un mismo lugar. “Nos produce una enorme satisfacción el poder concretar esta posibilidad de juntarnos en un entorno agradable a debatir, intercambiar y capacitarnos, abordando temas que hacen a nuestro día a día. Apuntamos a contar con una gran cantidad de participantes de todo el país”, señaló Rubén Pérez.