MarplaLAB reunió a referentes y profesionales del sector audiovisual local en una nueva edición dedicada al desarrollo de microseries y dramas verticales, un formato audiovisual breve pensado especialmente para el consumo desde dispositivos móviles, con el objetivo de impulsar la creación de contenidos innovadores con proyección nacional e internacional.

La propuesta estuvo encabezada por Loli Miraglia, especialista en desarrollo, producción y comercialización de contenidos digitales y formatos verticales, con trayectoria en la industria audiovisual y experiencia como ejecutiva de Disney. Actualmente, es referente de The Eleven Hub, unidad especializada en el desarrollo y la producción de contenidos para plataformas digitales.

Entre sus trabajos se destaca TILF, la microserie vertical que produjo junto a Olga y que superó los 100 millones de visualizaciones. Su segunda temporada tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, llevando este formato audiovisual a uno de los principales encuentros cinematográficos del país.

De esta manera, MarplaLAB acercó al ecosistema audiovisual local el formato de los microdramas verticales, brindando herramientas para el desarrollo de proyectos con posibilidades de circulación, exhibición y comercialización en mercados nacionales e internacionales. La iniciativa se vinculó con el crecimiento de este formato y con los cambios en los hábitos de consumo audiovisual, impulsados por la expansión de plataformas y canales digitales.

La jornada del viernes 23 de octubre incluyó dos instancias. Por la mañana, más de 40 personas participaron de una masterclass abierta, para incorporar conocimientos y herramientas para incursionar en nuevos formatos audiovisuales.

Por la tarde, se desarrolló el Laboratorio de mentoría e incubación en la sede de ATICMA, donde participaron ocho proyectos de microseries verticales presentados por equipos integrados por un director y un productor.

Durante el laboratorio, los equipos trabajaron en el desarrollo de sus propuestas con el acompañamiento y la tutoría especializada de Miraglia, con el objetivo de fortalecer su potencial de internacionalización y sus posibilidades de producción y comercialización.