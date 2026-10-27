La 21ª Feria del Libro de Mar del Plata abrió sus puertas el viernes 23 de octubre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur del Paseo Aldrey, con una propuesta que reúne presentaciones de libros, charlas, talleres y encuentros con autores.

Organizada de manera conjunta por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), la iniciativa vuelve a convocar a lectores, escritores, editoriales y librerías en un espacio de intercambio cultural.

La Feria del Libro permanecerá abierta hasta el domingo 1 de noviembre, de 14 a 20, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, con entrada libre y gratuita. La agenda incluye presentaciones editoriales, charlas, talleres y actividades destinadas a diferentes edades, con participación de autores locales y nacionales. La programación completa puede consultarse en las redes sociales de la Feria del Libro Mar del Plata y en su sitio web: feriadellibro.mdp.edu.ar.

Entre las actividades comprendidas en el primer fin de semana de la feria, estuvieron presentando sus libros Alexandra Kohan, Federico Jeanmaire y Hugo Alconada Mon, entre otros autores y autoras. Además, se realizaron las primeras presentaciones del “Ciclo EUDEM” en el que autores locales presentan los títulos de la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Sin embargo, la feria no comprende únicamente presentaciones de libros, sino que incluye, también, actividades destinadas para todos los públicos. Entre ellas, talleres creativos para niñas y niños, charlas, Jam Literario a cargo de Raly Haurat y la presentación de jóvenes finalistas de los Juegos Bonaerenses de Cultura en el área de literatura y narración oral.

Las librerías, protagonistas del encuentro

Para quienes participan desde el sector librero, la feria representa una oportunidad para encontrarse con lectores por fuera del espacio habitual de las librerías. Giselle Ale, de Libros de la Arena, definió el encuentro como una celebración que esperan durante todo el año y destacó la posibilidad de llegar a personas que se acercan a la feria como parte de un paseo. “Es una manera de acercarnos de una forma diferente al público. Hay gente que por ahí no visita librerías, pero sí va a pasear a una feria, entonces siempre todo lo que fomente la lectura para nosotros es maravilloso”, expresó.

Libros de la Arena participa desde la primera edición, hace 21 años, y a lo largo de ese tiempo acompañó los cambios de sede del encuentro, que pasó por distintos espacios de la ciudad. Para Ale, el regreso a la Terminal Sur genera buenas expectativas por la circulación de público que convoca el entorno del Paseo Aldrey y por la variedad de actividades previstas.

En relación a la actividad comercial, señaló que la situación económica tiene una incidencia directa en las ventas, ya que los libros no constituyen un bien de primera necesidad para muchos hogares.

En ese contexto, explicó que parte del público se vuelca a los libros electrónicos o a los archivos PDF por razones económicas, y no necesariamente porque haya perdido interés en la lectura. También destacó la presencia de la literatura juvenil en el mercado editorial como un indicador de que las nuevas generaciones siguen formando parte del universo lector.

En esta 21° edición, el encuentro vuelve a reunir a instituciones públicas, librerías, editoriales y lectores en torno a una propuesta que combina la difusión de la producción literaria, el acceso a los libros y la construcción de espacios compartidos para la cultura. (Portal Universidad)