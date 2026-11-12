Notable expectativa ha despertado la propuesta que combina formación profesional, creatividad y posibilidades concretas de inserción laboral llegará a Mar del Plata los próximos 21 y 22 de noviembre. Se trata del Taller de Papá Noel, una experiencia artística que reunirá a especialistas internacionales y utilizará más de 60.000 globos para construir una monumental ambientación navideña en El Muelle, ubicado en Luro y la Costa.

Dos jornadas intensivas de capacitación

La iniciativa es impulsada por Rocío Nardielli, artista especializada en decoración con globos, quien anticipó los detalles de una producción inédita para la ciudad. La actividad contará con profesionales provenientes de Fortaleza, Brasilia y Río de Janeiro, que compartirán técnicas y conocimientos

con los participantes.

Uno de los principales atractivos será la capacitación intensiva, que representa una oportunidad para adquirir un oficio con posibilidades de generar ingresos en el corto plazo. Los conocimientos podrán aplicarse en cumpleaños, celebraciones, acontecimientos sociales y eventos empresariales, un mercado que demanda cada vez más este tipo de intervenciones artísticas. El taller se desarrollará el sábado 21, de 12 a 17, y el domingo 22, de 10 a 15.

Una producción navideña de gran escala

Cascanueces, casitas de jengibre, árboles, regalos y duendes formarán parte de una escenografía construida con más de 60.000 globos.

Nardielli, quien se perfeccionó en Argentina, Brasil y Ecuador, explicó que encontró en esta disciplina una verdadera vocación artística y una actividad profesional que desarrolla tanto en Mar del Plata como en Florianópolis.

Exhibición gratuita y compromiso ambiental

El domingo 22, de 15 a 19, el público podrá recorrer gratuitamente la muestra y disfrutar de las construcciones. También participarán emprendedores locales que tendrán la posibilidad de exhibir sus productos.

La organizadora destacó además que los globos recuperables podrán reutilizarse, mientras que los descartados serán enviados a una empresa bonaerense que los procesa para fabricar suelas de ojotas.

Los interesados pueden inscribirse a través de Instagram, en «Un Divertido Mundo de Globos», o comunicarse por WhatsApp al 223-691-7405.