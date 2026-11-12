El 20 al 22 de noviembre se realizará en el Museo MAR una nueva edición del Festival Pleamar dedicada a la creación artística por medios tecnológicos.

A lo largo de los últimos años, Pleamar se consolidó como un punto de encuentro reuniendo a artistas, curadores y comunidades vinculadas a la música y las artes electrónicas con una notable expansión hacia nuevos públicos.

El recorrido comenzará con un nuevo éxodo de la comunidad electrónica, con un pre-opening el jueves 19 en el Museo MAR. Este año se suma el museo HEK, de Basilea, y el festival transmediale, de Berlín, en coExistence, el primer programa internacional de residencias de Pleamar. Esa mirada hacia afuera vuelve a casa: el Festival se expande en cuatro sedes, para que la programación se cruce con los lugares que lo identifican.

LINE UP COMPLETO (Argentina, Chile, Italia, China, Japón y Francia)

Olivia Scotton-Hugot, Fernando Molina, Emiliano Ocampo, Geraldine Honauer, Suzuki Keigo + Kaito Asai, Bera Romairone, Guadalupe Alvarez, Federico Kehm, Audiota, Sebastián Landro, Amarhac, Aldegani, Daniela Moita, Silvio Paredes, Verónica Capasso, Cuquex, Klauss, Laura Cugusi, Ernesto Romeo, Elsa Justel, Juli W y EAU.

Además de las presentaciones artísticas, Pleamar brinda herramientas teóricas y prácticas a través de actividades de formación, charlas y encuentros con los artistas, junto a los beneficios especiales provistos por la empresa francesa Arturia, que facilitan la exploración de nuevos recursos y técnicas en música y tecnología electrónica.

La nueva edición del Festival Pleamar tendrá su apertura oficial con la presentación del resultado de la residencia coExistence, desarrollada por la artista Laura Cugusi. A partir de un trabajo de campo en la Reserva Natural Mar Chiquita, su investigación aborda las relaciones entre océano, extracción de recursos, conservación y nuevas formas de soberanía territorial.

La programación continuará en el Auditorio con una exhibición de obras audiovisuales curada por Fernando Molina y Doris Yan, codirectora de la plataforma WAVES CROSS, con base en Shanghái. El cierre de la primera jornada estará a cargo del dúo Clonan, que presentará una performance audiovisual.

Programación completa: https://drive.google.com/file/d/1rgnvpxaD6Q6BcZHHzBqZxwzjQIp0Rdrh/view?usp=share_link