En respuesta a una denuncia efectuada por vecinos, se dispuso el secuestro de una camioneta detectada mientras dos personas arrojaban basura en la esquina de Ayolas y Posadas.

La situación fue registrada por el denunciante en un video, donde se observa a dos personas que descendieron de una camioneta dominio KZS 946, para arrojar residuos en un lugar prohibido.

A partir de las imágenes, se identificó la patente del vehículo y se incorporaron sus datos al sistema de Anillo Digital, con el objetivo de generar alertas que permitan localizarlo y avanzar con el secuestro del mismo.