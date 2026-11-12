Hay bandas que trascienden los escenarios y se convierten en parte de la historia musical de una ciudad. Ceremonia Rocanrol es una de ellas. Nacida en Mar del Plata en noviembre de 2001, la agrupación celebra sus 25 años de trayectoria con un gran recital que tendrá lugar este sábado 14 de noviembre, desde las 21 horas, en el Centro Asturiano, ubicado en Jujuy y Brown.

Será una noche para reencontrarse con las canciones, los amigos, las historias y esa particular conexión entre la banda y su público que, a lo largo de un cuarto de siglo, convirtió cada presentación en una verdadera ceremonia rockera.

25 años de rocanrol, escenarios y una identidad propia

La historia de Ceremonia comenzó en noviembre de 2001, con una premisa clara: recuperar la esencia más cruda, directa y visceral del rock and roll.

Con influencias de Chuck Berry, The Rolling Stones, The Who y The Beatles, y una marcada identificación con el sonido y la actitud de Los Ratones Paranoicos —banda a la que homenajea su propio nombre—, Ceremonia fue construyendo una identidad musical que encontró rápidamente su lugar en la escena marplatense.

A lo largo de su recorrido, compartió escenarios con verdaderos referentes del rock nacional, como Pappo, Guasones, Jóvenes Pordioseros, Los Gardelitos, Blues Motel, Villanos y Los Natas, además de participar en importantes encuentros musicales como Cosquín Rock y Chascomús Rock.

Con producciones independientes, innumerables presentaciones y una fuerte conexión con sus seguidores, Ceremonia fue consolidando una historia marcada por la perseverancia, la pasión por la música y la fidelidad a sus raíces.

Porque si algo caracteriza a esta banda marplatense es que su historia no se escribió solamente arriba de un escenario, sino también abajo: entre amigos, encuentros, recitales inolvidables y generaciones que encontraron en sus canciones una manera de vivir y sentir el rocanrol.

Una celebración con espíritu de rock

Para festejar sus primeros 25 años, Ceremonia prepara una noche que reunirá a distintas expresiones del rock.

El encuentro contará con la participación de Jóvenes Guasones, Ladrones Conscientes y Ricotisas Rock, con su tributo al universo musical de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Además, DJ Jape estará a cargo de la musicalización, con una selección de clásicos del rocanrol mundial para acompañar una velada que promete música y celebración desde el comienzo.

La apertura de puertas está prevista para las 20:45 horas, mientras que los shows comenzarán a las 21:00 horas.

Una fiesta para celebrar la historia y el futuro

Cumplir 25 años haciendo rock no es solamente una cuestión de tiempo. Es sostener una identidad, atravesar distintas épocas, reinventarse y mantener intacta la pasión que dio origen a todo.

Por eso, este aniversario será mucho más que un recital: será un homenaje a una historia compartida, a quienes acompañaron a Ceremonia desde sus comienzos y a las nuevas generaciones que siguen encontrando en el rock and roll un espacio de encuentro, libertad y pertenencia.

Veinticinco años después, la llama sigue encendida. Y en Mar del Plata, una vez más, habrá Ceremonia.

Entradas anticipadas

Las entradas se encuentran disponibles a través de Tikzet, ingresando desde el Instagram oficial de la banda: @ceremoniarnr.

CEREMONIA ROCANROL — 25 AÑOS

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Lugar: Centro Asturiano, Jujuy y Brown, Mar del Plata.

Apertura de puertas: 20:45 hs.

Inicio de shows: 21:00 hs.

Bandas invitadas: Jóvenes Guasones, Ladrones Conscientes y Ricotisas Rock.

Musicalización: DJ Jape.

Entradas: Anticipadas por Tikzet, desde @ceremoniarnr. No se venderán en puerta.

25 años de música, amigos y rocanrol. La historia continúa.