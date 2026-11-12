La final del Programa El Patio es tu Aula, Aprendé Jugando, se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre a las 8.30 en el Polideportivo Las Heras, ubicado en Avenida Fortunato De La Plaza 8438.

Se trata de una iniciativa destinada a estudiantes de 5º grado de primaria que promueve el aprendizaje mediante el juego, la actividad física y el trabajo en equipo.

Durante el año participaron 80 escuelas de gestión municipal, provincial y privada, de las cuales seis lograron clasificarse a la instancia decisiva: las escuelas municipales Nº 7 y Nº 12, las provinciales Nº 3 y Nº 49, el Instituto Loris Malaguzzi y el Colegio Nuestra Señora de Luján.

Durante la jornada los estudiantes compartirán diferentes desafíos recreativos y educativos que pondrán a prueba sus conocimientos, habilidades y trabajo en equipo.

Se invita a las familias ya la comunidad educativa a acompañar a los finalistas en el cierre de una nueva edición de este programa, que fortalece los vínculos entre la educación, el deporte y la recreación.