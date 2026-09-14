Los próximos viernes 2 y sábado 3 de octubre, Mar del Plata será sede del XI Encuentro Nacional de Forum Infancias, una jornada interdisciplinaria organizada por Forum Infancias Mar del Plata (Asociación Civil) que reunirá a más de 300 participantes de todo el país.

El encuentro está destinado a profesionales y estudiantes de la salud, la educación, las ciencias sociales y del ámbito comunitario, así como también al público general interesado en la temática.

El evento se desarrollará en dos sedes: la jornada del viernes 2 tendrá lugar en la Sala Bristol del Complejo Auditorium (de 8:30 a 20:00 hs), mientras que el sábado 3 la actividad se trasladará a la Facultad de Psicología de la UNMDP (de 9:00 a 17:00 hs).

El congreso abordará los desafíos urgentes que atraviesan a niños, niñas y adolescentes a través de cinco ejes centrales:

Salud Mental y Clínica: Abordajes e intervenciones en las infancias y adolescencias.

Pantallas y Algoritmos: El impacto de las tecnologías e Inteligencia Artificial en los vínculos.

Educación y Escuela: El rol de la institución educativa en tiempos de deshumanización.

Género y Diversidad: Miradas que amplían mundos.

Políticas Públicas y Derechos: Redes de cuidado colectivo frente al desamparo.

Entre los principales disertantes figuran los reconocidos especialistas Lic. Beatriz Janin, Dr. Juan Vasen, Lic. Miguel Tollo, Dra. Graciela Morgade, Mg. Daniel Korinfeld, Dra. Ana Bloj, Dr. Miguel Kunst, Dra. María Fernanda Saumell, Dra. Pilar López, Lic. Lila Feldman, Lic. Patricia Marín (Presidenta del Forum Mar del Plata) y la participación especial del artista plástico Felipe Giménez, quien brindará un espacio-taller para los participantes.