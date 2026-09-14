La Municipalidad Gral. Pueyrredon, a través del Programa Reanimemos de la Secretaría de Salud, continúa brindando capacitaciones en escuelas, sociedades de fomento, centros de salud, jardines de infantes, clubes barriales y universidades sobre técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una maniobra de emergencia que permite salvar vidas.

La próxima jornada se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 13 en el SUM del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250.

Además, el encuentro se realizará sin inscripción previa y se entregará certificado de asistencia. Cabe mencionar que para que todos los asistentes puedan realizar correctamente el módulo práctico se admitirán 30 personas.

En detalle, el programa Reanimemos tiene como finalidad brindar charlas acerca de la atención primaria del paro cardiorrespiratorio. El objetivo es prevenir muertes evitables de origen cardiovascular, promover acciones para la toma de conciencia y enseñar las técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Por último, aquellas instituciones públicas que quieran solicitar este tipo de encuentros pueden hacerlo ingresando en el sitio web de la Municipalidad www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp

Metodología de trabajo

La capacitación se da con la modalidad de clase teórico-práctica, consta de una presentación inicial y continúa con una descripción y ejecución de la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar.

La fase práctica se divide en estaciones de trabajo, cada una con un instructor a cargo. Los cursantes realizan las maniobras sobre muñecos de simulación y aprenden el correcto uso de los DEA (Desfibrilador externo automático) a través del ejercicio en simuladores.

El curso se lleva a cabo en espacios acordes para poder realizar este tipo de prácticas, y en lugares donde los participantes realizan sus actividades diarias, ya que el 70% de los episodios de muerte súbita ocurren fuera de los hospitales (en el hogar, trabajo, clubes, lugares públicos o incluso en la calle), por lo que es necesario formar a la comunidad como primer destinatario de este tipo de emergencias.