La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de su Agencia de Recaudación Municipal- anunció la próxima incorporación de gestiones de automotores y motovehículos a la plataforma MDQ Digital. Con el objetivo de continuar simplificando los servicios municipales y reducir las instancias presenciales, esta medida permitirá a los vecinos realizar gestiones de manera ágil, transparente y desde un mismo lugar.

A través de esta implementación, los ciudadanos podrán iniciar de forma digital los trámites de alta, baja y transferencia. El sistema está diseñado para que el usuario pueda adjuntar la documentación requerida y realizar el seguimiento en tiempo real de todo el proceso. Las denuncias de venta de automotores será el único trámite que seguirá siendo presencial por la necesidad de entregar documentación de manera física.

¿Cómo funcionará el sistema?

Para iniciar cualquier solicitud, el vecino deberá seguir unos sencillos pasos dentro de la plataforma:

a) Validar su identidad al ingresar a MDQ Digital.

b) Seleccionar el tipo de vehículo y la gestión a realizar.

c) Indicar el dominio (patente) y adjuntar los documentos solicitados.

Una vez enviada la presentación, el sistema otorgará un número de trámite único para su identificación. Posteriormente, desde la ARM se analizará la documentación, pudiendo aprobarla, solicitar información adicional o señalar observaciones. Los vecinos recibirán las novedades y cambios de estado directamente en la plataforma, la cual contará además con un historial completo de las actuaciones para garantizar la trazabilidad de cada dominio.

Esta iniciativa se enmarca en el plan integral de modernización que lleva adelante el municipio, buscando brindar mayor comodidad, control y transparencia a toda la comunidad. Los nuevos trámites se suman a los que ya se accedía desde MDQ digital como es adherir a la Boleta Digital y al Débito Automático.