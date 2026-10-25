Alvarado de Mar del Plata comenzó de la mejor manera su participación en la Reválida del Torneo Federal A al vencer por 1 a 0 a Sportivo Las Parejas, en Santa Fe, por el partido de ida de los octavos de final, y dio un paso importante en su objetivo de regresar a la Primera Nacional.

El único gol del encuentro llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Ariel Castellano convirtió para el equipo dirigido por Pablo Martel. La ventaja le permitió al conjunto de Mar del Plata llevarse un resultado valioso de visitante y trasladar la definición a su cancha.

Después de quedar al margen de la final por el primer ascenso tras caer ante Cipolletti en las semifinales, Alvarado encontró una nueva oportunidad para seguir peleando por el objetivo. Ahora deberá ratificar la diferencia en el partido de vuelta, previsto para el próximo fin de semana en el estadio José María Minella.

El Torito cuenta, además, con la ventaja deportiva por su mejor ubicación, por lo que podrá avanzar a la siguiente instancia incluso si termina igualado en el resultado global.

De esta manera, el triunfo en Las Parejas representa un primer paso alentador en un camino que todavía exige superar varias instancias para alcanzar el segundo ascenso a la Primera Nacional.