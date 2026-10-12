La primavera que se vive hasta ahora, muy húmeda, casi sin sol y con temperaturas muy por debajo de lo normal para la época, no tiene -todavía- un cambio sustancial a la vista.

Dos sistemas explican buena parte de lo que está pasando. El primero es un anticiclón intenso, de 1030 hPa, ubicado sobre el Atlántico frente a la costa patagónica. Como referencia, la presión media al nivel del mar ronda los 1013 hPa, así que se trata de un centro de alta presión muy marcado.

En el Hemisferio Sur el aire gira alrededor de un anticiclón en sentido antihorario, y esa circulación sigue empujando humedad desde el océano hacia toda la franja central del país.

El segundo es una baja segregada frente a la costa central de Chile. Se llama así porque quedó separada de la corriente en chorro de los vientos del oeste y avanza con lentitud.

Desde allí manda pequeñas perturbaciones en la atmósfera media y alta hacia la Argentina, y esas ondas favorecen la inestabilidad, es decir, la formación de nubes de desarrollo vertical y tormentas.

Esto significa otra semana de mañanas frescas, cielo cubierto, lluvias débiles y temperaturas bajas.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío y húmedo. Cielo cubierto. Viento leve a moderado del sector este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 6° y la máxima en 12°.

Reporte @sebapagliarino