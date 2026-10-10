Mar del Plata — En un tiempo en el que muchas personas sienten que la felicidad se les escapa, los testigos de Jehová invitan al público a asistir a su serie anual de convenciones mundiales con el tema «Felices para siempre».

Los testigos de Jehová organizan convenciones multitudinarias sin fines de lucro en todo el mundo. Este año regresan al Estadio Polideportivo de Mar del Plata con un programa gratuito de tres días que analizará cómo encontrar y conservar la felicidad mediante una espiritualidad basada en principios bíblicos prácticos para la vida. Se realizará del 16 al 18 de octubre y se invita a la comunidad a participar.

«¿Quién no quiere ser feliz?», comentó Alejandro Willers, portavoz local de los testigos de Jehová. Y añadió: “El tema de la convención de este año trata sobre cómo ser felices y mantener esa felicidad pese a los problemas. Los asistentes descubrirán que la verdadera felicidad proviene de una esperanza sólida para el futuro”.

Se espera la asistencia de unas 8.000 personas de Mar del Plata y de ciudades vecinas, lo cual generará un impacto positivo en la economía local, incrementando la demanda de servicios hoteleros, gastronómicos y de transporte durante los días del evento.

Por su parte, el mismo programa se está presentando a lo largo del año en 19 convenciones internacionales en Portugal, Sudáfrica, Tailandia y Brasil, que recibirán a miles de delegados de todo el mundo.

Qué incluye el programa

Además del emocionante momento del bautismo en la sesión del sábado, el programa se desarrolla a través de videos, entrevistas y discursos bíblicos como:

• ¿Es realista la idea de ser felices para siempre?

• Cuatro enemigos de la felicidad

• ¿Ha encontrado el tesoro?

También se proyectarán los tan esperados episodios 4, 5 y 6 de «Las buenas noticias según Jesús», que ya están disponibles en jw.org

Estos episodios integran la serie de videos de 18 capítulos sobre la vida y el ministerio de Jesucristo y se basan únicamente en los relatos de los Evangelios. Los episodios 1 al 3 se presentaron en las convenciones del 2024 y 2025.

El año pasado, los testigos de Jehová organizaron más de 6.000 convenciones en casi 500 idiomas con el tema «Adoración pura». Esto incluyó 19 convenciones internacionales celebradas en 13 países. Asistieron más de 12 millones de personas.

Para saber más sobre la convención «Felices para siempre» y encontrar un lugar cercano, visite jw.org > Sobre Nosotros > Asambleas anuales. Nunca se hacen colectas.