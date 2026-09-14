¡LA REINA DEL FLOW YA ESTÁ EN ARGENTINA! Tras su paso arrollador por España y parte de Latinoamérica, el fenómeno internacional ya se encuentra en Argentina para esta noche y mañana concretar sus dos Movistar Arena.

Y en tan solo cinco días, Mar del Plata será parte de este tour repleto de música urbana y con los personajes de la exitosa serie colombiana que conquistaron el mundo desde su estreno en Nextflix en 2021: será en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas el próximo 19 de septiembre y las entradas ya se encuentran a la venta por Entradauno.com desde $65 mil.

Ganadora del Emmy Internacional a Mejor Telenovela, vista en más de 180 países y posicionada entre las series en español más vistas de Netflix —con su tercera temporada rompiendo récords de audiencia—, La Reina del Flow da ahora su salto más audaz: de la pantalla al escenario.

El show propone una experiencia escénica completa que fusiona música en vivo, narrativa, performance y visuales de alto impacto para revivir la historia de Yeimy Montoya, la joven compositora que lo perdió todo y logró reconquistar su lugar a través de su talento, su flow y su fuerza.

El espectáculo cuenta además con un repertorio en vivo que reúne algunos de los hits más icónicos de la franquicia, como «Perdóname», «Reflejo», «Fénix», «Estamos perdiendo el tiempo» y «Que arda el fuego», canciones que acumulan cientos de millones de reproducciones en Spotify y que en Argentina ya forman parte de la cultura popular.

El fenómeno llega a Latinoamérica después de un paso arrollador por Europa: sold out en el Movistar Arena de Madrid en 2025 y una gira 2026 que recorrió 13 ciudades de España, con más de 120.000 espectadores»

Caracol Televisión y Fénix Entertainment anuncian una participación especial que promete emocionar a los seguidores de una de las series más exitosas de habla hispana: Carolina Ramírez le da vida a Yeimy Montoya durante el show de La Reina del Flow en Mar del Plata.

Para Carolina Ramírez, esta será la primera vez que se presente en Mar del Plata como La Reina del Flow. La actriz ya tiene un vínculo con la ciudad: hace dos temporadas fue parte de la temporada teatral marplatense con «Cuando Duerme Conmigo», trabajo que le valió el Premio Estrella de Mar a Mejor Actriz Dramática.