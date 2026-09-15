El Programa Centros de Familia continúa ampliando sus propuestas en General Pueyrredon, a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio y la Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

En este marco, el jueves de 9 a 14 en el Palacio Municipal, Hipólito Yrigoyen 1627, se realizará una nueva jornada de entrega de tarjetas para quienes se inscribieron previamente. Se trata de un voucher mensual para que chicos y chicas de 6 a 17 años realicen actividades artísticas, deportivas, recreativas y educativas en clubes y centros adheridos.

Asimismo, se recuerda a quienes ya retiraron su tarjeta que deben comenzar a concurrir a la institución elegida para realizar la actividad en la que se inscribieron.

Además, ya se encuentra abierto el espacio con actividades y propuestas para las familias en la Casa del Niño Bichito de Luz, ubicada en Dellepiane 2431. Las reuniones se realizan los lunes de 9 a 10 y son abiertas a madres, padres y referentes afectivos de niños de 0 a 4 años.

En este espacio se pueden compartir juegos, descubrir lecturas, aprender sobre alimentación saludable y encontrar un espacio de escucha y acompañamiento para quienes cuidan.

Quienes deseen mayor información pueden consultar el sitio www.mardelplata.gob.ar/CentrosdeFamilia