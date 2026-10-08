La Agencia de Recaudación Municipal (ARM) informa que se encuentra operativa la opción para realizar convenios de pago desde su sitio web institucional. Con esta medida, los contribuyentes pueden regularizar sus deudas de manera rápida y sin necesidad de acercarse a las oficinas administrativas.

Para acceder a esta modalidad, las personas interesadas deben estar registradas en MDQ digital e ingresar desde la página: www.mardelplata.gob.ar/arm. El ingreso al sistema requiere la validación de identidad mediante el número de CUIT y la clave fiscal.

Esta nueva herramienta digital busca simplificar los procesos administrativos y ofrecer una alternativa cómoda y segura para que los vecinos de General Pueyrredon puedan regularizar su situación fiscal desde cualquier dispositivo con conexión a internet.