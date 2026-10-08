La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), invita a vecinos y turistas a participar de una amplia agenda de propuestas culturales, musicales y de entretenimiento orientadas a distintos públicos y en diferentes espacios para disfrutar durante este fin de semana largo en la ciudad.

Entre los principales espectáculos se encuentra la presentación de Karina, que tendrá lugar este viernes 9 de octubre en Brewhouse Puerto.

También el viernes 9 estarán Delfeayo Marsalis & Tango Jazz Quartet en Bajo Tierra – Torre de Manantiales.

Además, durante el viernes 9 y sábado 10 también se desarrollará una nueva edición de la Chachingo Wine Fair, en Haras Santa María del Mar.

La agenda continuará el sábado 10 con distintas propuestas: El Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany recibirá a Axel y también a Darío Orsi con “Hasta las manos”, mientras que en Bajo Tierra – Torre de Manantiales- se presentará Darío Jalfin.

Además, el sábado habrá propuestas en distintos espacios de la ciudad: el DJ Grazziano Raffa se presentará en Casa Calamar Gardens en Chapadmalal y por otro lado, El Club de la Serpiente estará en La Plaza de la Música.

El domingo 11 de octubre también habrá opciones para quienes buscan música y entretenimiento nocturno. La Fiesta Bresh se realizará en La Plaza de la Música, mientras que la Fiesta La Nosti tendrá lugar en el Complejo La Normandina.