La segunda parte de la semana presenta estables condiciones de tiempo sobre el sudeste bonaerense con el predominio de altas presiones y aire seco que genera poca nubosidad y ascenso de temperaturas. Este jueves será primaveral con una tarde templada y sin mayores cambios en las próximas horas.

Sin embargo, a partir de este viernes, el ingreso de un frente frío activará algunas tormentas con lluvias en gran parte de la mañana y la tarde sobre la región. A medida que este frente de desplace modificará la masa de aire dejando un descenso de temperaturas hacia el sábado.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo despejado. Viento leve a moderado del sector oeste en rotación al sur. La temperatura mínima se estima en 10° y la máxima en 22°.

Reporte @sebapagliarino