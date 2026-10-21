La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley presentado por el presidente del bloque UCR+ Cambio Federal, Diego Garciarena, que modifica la Ley 15.561, estableciendo que los fondos que integran el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal sean transferidos a los municipios con carácter de libre disponibilidad.

Al momento de argumentar su iniciativa, el legislador explicó, “estamos tratando este proyecto de ley porque lamentablemente no se cumplió un acuerdo celebrado el año pasado cuando autorizamos, por Ley, el endeudamiento del Ejecutivo, y una de las cuestiones que se habían acordado era la creación de una Comisión Bicameral para la distribución del 30% del fondo municipal de acompañamiento a distritos”.

Asimismo, el diputado marplatense afirmó, “creemos importante asistir a los municipios de la Provincia, está en juego el bienestar de los bonaerenses” y detalló, “en la iniciativa consideramos que la primera de las tres cuotas sea de libre disponibilidad, ósea que no tengan asignación específica y que cada municipio pueda utilizarla de acuerdo a las necesidades que tenga”.

Por último, Garciarena expresó que “la Comisión Bicameral debe constituirse rápidamente, cumplir los acuerdos, y que los intendentes reciban en tiempo y forma los recursos”.