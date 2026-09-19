La recta final del invierno mantiene condiciones estables de tiempo en el sudeste bonaerense con la permanencia de viento norte lo que permite un incremento de temperaturas con jornadas primaverales.

Sin embargo, este período llegará a su fin el domingo por la tarde a medida que el ingreso de un frente frío empiece a interactuar con el aire cálido y active tormentas con lluvias de variada intensidad.

Todo este combo hará que el inicio de la primavera calendario tenga condiciones otoñales con fuertes vientos del sector sudoeste y un brusco descenso de temperaturas.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo parcial a mayormente nublado. Viento leve a moderado del sector norte. La temperatura mínima se estima en 10° y la máxima en 20°.

Reporte @sebapagliarino