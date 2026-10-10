La Municipalidad de General Pueyrredon invita a vecinos y turistas a disfrutar del fin de semana largo con una amplia agenda de actividades para toda la familia, que incluye espectáculos, propuestas culturales, espacios recreativos y actividades al aire libre.

Durante todo el fin de semana largo, del viernes 9 al lunes 12, se desarrollará “Finde con Pulóver”, con propuestas de locales adheridos.

El sábado 10, el Teatro Auditorium – Sala Astor Piazzolla será escenario de Buenos Aires Ballet, mientras que en el Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany se presentará “Pirulo en el Aire”.

También el sábado 11 se llevará a cabo la 13ª Correcaminata del Instituto Radiológico, en el Corredor Saludable, una propuesta para disfrutar de la actividad física y el aire libre.

Actividades en espacios culturales para toda la familia

La agenda cultural municipal suma propuestas para todas las edades en museos, bibliotecas y espacios culturales de General Pueyrredon.

Del viernes al lunes se podrá visitar el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, que además propone la actividad “Las aves de nuestras playas”, una oportunidad para conocer más sobre la fauna y el ambiente costero.

También estarán abiertos al público el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino y Villa Ortiz Basualdo, con una propuesta especial en torno a la visita guiada del sábado.

El Museo Municipal José Hernández podrá visitarse durante viernes, sábado y domingo, mientras que el sábado habrá actividades en Casa Mariano Mores.

Por su parte, el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili – Villa Mitre abrirá sus puertas sábado y domingo.

La Biblioteca Marechal también ofrecerá “El retablo de Pepe”, una propuesta pensada para acercar a las familias al mundo de los títeres y las artes escénicas.

Más actividades en espacios culturales

Además, la programación incluye propuestas para todos los públicos en el Teatro Municipal Colón, Villa Victoria, Villa Mitre y el Centro Cultural Osvaldo Soriano.

El sábado 10, la programación musical continuará en el Teatro Colón con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal. En Villa Victoria, Helter Skelter ofrecerá un homenaje a The Beatles, mientras que en el Centro Cultural Osvaldo Soriano se presentará “Simplemente Albornoz”.

El domingo 11, el Teatro Colón recibirá “Hay fiesta en la aldea”, en tanto que Villa Victoria será escenario de “Tita, de La Merello a Ferello”.

La agenda también contempla propuestas vinculadas a las artes visuales y el patrimonio cultural.

El sábado 10, Villa Mitre será sede de “Proyectos Fotográficos”, una propuesta que invita a acercarse a distintas miradas y producciones vinculadas con la fotografía.

El domingo 11, en Villa Victoria, se podrá visitar “Nudos / Residencia personal”, mientras que quienes buscan propuestas relacionadas con el arte y el patrimonio podrán recorrer las muestras del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino