La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- informa que se retoma la vacunación antirrábica de mascotas en la sede de Zoonosis, tanto en Hernandarias 10200 como en Canesa esquina Guanahani, de lunes a sábados en el horario de 8 a 13.

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia. Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos -ni sueltos, ni en cajas- a fin de prevenir posibles escapes.

Asimismo, desde la comuna se precisó que a medida que se envíen nuevas dosis se informará la vacunación en “Salud en tu Barrio”, el dispositivo que recorre los barrios de la ciudad. Para obtener más información acerca de la vacunación antirrábica y de los demás servicios de Zoonosis, está disponible el sitio web oficial otroswww.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb .