La creciente preocupación por los hechos de inseguridad que sufren los choferes de colectivos en Mar del Plata motivó una reunión entre delegados de las distintas empresas de transporte y el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncalves.

Durante el encuentro, los representantes gremiales expusieron la gravedad de una problemática que incluye robos y episodios de violencia, varios de ellos con utilización de armas de fuego.

Según informó UTA Mar del Plata, el funcionario reconoció la difícil situación que atraviesa la ciudad en materia de seguridad. Como una posible respuesta al reclamo, se planteó la creación de un grupo de patrulleros destinado exclusivamente a custodiar y acompañar los servicios de colectivos, integrado por efectivos policiales y personal de Patrulla Urbana, con financiamiento municipal.

Sin embargo, desde el gremio aclararon que la iniciativa todavía se encuentra en evaluación y que no existe una decisión definitiva sobre su implementación.

Reclamos por las dificultades para denunciar

Otro de los planteos centrales estuvo relacionado con los obstáculos que encuentran los trabajadores al momento de radicar denuncias por los hechos delictivos que padecen. De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, los inconvenientes en los sistemas y la falta de personal dificultan la realización de los trámites.

Ante esta situación, las autoridades municipales se comprometieron a buscar alternativas para agilizar la recepción de las denuncias, contemplando la incorporación de personal y el acompañamiento del área de Atención a la Víctima.

La mesa de trabajo continuará el próximo martes y también está prevista una reunión con los jefes policiales de la jurisdicción para avanzar en el tratamiento de la problemática.

Desde UTA Mar del Plata remarcaron que el objetivo es conseguir respuestas concretas que permitan garantizar la integridad de los choferes durante la prestación del servicio. El sindicato seguirá de cerca los compromisos asumidos y aguardará que las propuestas se traduzcan en acciones efectivas.

“Seguiremos defendiendo la integridad de cada compañero”, señalaron desde la organización gremial.