Una marcada situación de bloqueo atmosférico domina la circulación sobre Argentina y condiciona la evolución del tiempo durante los próximos días.

La presencia de un sistema de alta presión sobre el Atlántico Sur, junto con áreas de baja presión ubicadas mar adentro del Río de la Plata, dificulta el desplazamiento habitual de los sistemas frontales y favorece la persistencia de condiciones de inestabilidad.

El anticiclón sobre el Atlántico Sur mantiene el aporte de humedad, abundante nubosidad y una circulación que dificulta el avance de los frentes provenientes del Pacífico.

Este período se mantendrá durante los próximos días con cielo con abundante nubosidad, algunas lluvias débiles y temperaturas invernales.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío y húmedo. Cielo cubierto con lluvias débiles. Viento leve a moderado del sector este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 6° y la máxima en 12°.

Reporte @sebapagliarino