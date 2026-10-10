Personal de la Prefectura Naval Argentina asistió en Mar del Plata a un joven de 18 años que había quedado varado en el agua mientras practicaba kitesurf.

El operativo se desplegó luego de que el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata recibió un llamado a la Línea de Emergencias Náuticas (106), que alertaba sobre una persona que pedía auxilio desde una tabla, a 300 metros de la orilla, a la altura del Muelle de los Pescadores.

De inmediato, nadadores de rescate de la Autoridad Marítima nacional partieron hacia la zona a bordo de una embarcación semirrígida. Al llegar, encontraron al deportista exhausto por luchar contra los intensos vientos y a la deriva, sin poder volver a la costa por la fuerza de la corriente.

Automáticamente, el joven fue asistido para subir a la embarcación y trasladado a un club náutico de la ciudad donde la Fuerza cuenta con un apostadero. Una vez en el lugar, se retiró por sus propios medios, al no requerir asistencia médica.