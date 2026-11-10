Este miércoles 11 de noviembre será feriado provincial en el territorio bonaerense, por lo que se verá afectado el funcionamiento habitual de distintas dependencias públicas, bancos y escuelas.

La medida alcanza a la administración pública provincial y municipal, mientras que también habrá cambios en la actividad de las entidades bancarias y el sistema educativo.

En el ámbito municipal de General Pueyrredon se informó que la recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad. También se garantizarán guardias en las áreas de Salud, Desarrollo Social, Seguridad, Obras Sanitarias (OSSE) y Cementerios.

En materia sanitaria, permanecerán abiertos los centros de salud Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y Oñativia. Además, el CAPS Alto Camet contará con atención por demanda espontánea de 8 a 20. Ante emergencias médicas estará disponible el SAME, a través del 107, durante las 24 horas.

La Secretaría de Seguridad trabajará con guardias mínimas y de urgencia mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil. El servicio de seguridad en playas tendrá cobertura en todos los balnearios, de 8 a 20. Para emergencias se encuentra habilitado el 911.

Por su parte, Obras Sanitarias mantendrá guardias operativas para atender inconvenientes en los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Los reclamos podrán realizarse por WhatsApp al 2236948900 o al 0810-666-2424.

En cuanto a los cementerios municipales, el Parque abrirá sus portones de 7 a 17, con atención administrativa de 7.30 a 12.30. En La Loma, la atención al público será de 8 a 14, con horarios especiales para el ingreso de servicios fúnebres.

Desde Desarrollo Social también se mantendrán activos los dispositivos de atención ante situaciones de vulnerabilidad. La línea 102 funcionará las 24 horas para casos de niñez en riesgo, mientras que para situaciones de violencia de género estará disponible el 144. La asistencia a personas en situación de calle podrá solicitarse a través de la opción 5 del 147.

De esta manera, pese al feriado provincial, el Municipio garantizará la continuidad de los servicios considerados esenciales, aunque con esquemas de guardia en distintas dependencias.

Sin clases y sin atención bancaria

En el sistema educativo, no habrá clases en las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires durante el miércoles. La suspensión alcanza a todos los niveles y modalidades.

En cuanto a los bancos, las sucursales ubicadas en territorio bonaerense permanecerán cerradas durante la jornada. La atención presencial se retomará el jueves 12, aunque continuarán disponibles los cajeros automáticos, las operaciones de home banking, las transferencias y los pagos electrónicos.

También permanecerán cerradas las dependencias de la administración pública provincial y los organismos que no cuenten con servicios de guardia. El feriado alcanza a los 135 municipios bonaerenses y fue establecido mediante el Decreto 1103/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la visita oficial del Papa al país.