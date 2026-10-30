La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) entregará el jueves 5 de noviembre dos reconocimientos honoríficos a referentes de la cultura y el pensamiento latinoamericano. León Gieco recibirá el título de Profesor Extraordinario, en la categoría de Profesor Honorario, mientras que Álvaro García Linera será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa.

La actividad, organizada por la Facultad de Humanidades a través del Centro de Estudios Socio Históricos de América Latina Contemporánea (CESALC), se realizará en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado en Funes 3350.

A las 11, será el turno de León Gieco, reconocido por su trayectoria artística y su compromiso social. El músico es una figura central de la música popular argentina, con una obra atravesada por la defensa de los derechos humanos y las causas sociales.

Por la tarde, a las 15, la UNMDP distinguirá a Álvaro García Linera, sociólogo e intelectual boliviano que se desempeñó como vicepresidente de Bolivia durante los gobiernos de Evo Morales. Su trayectoria académica y política está vinculada al análisis de los procesos sociales y políticos de América Latina.