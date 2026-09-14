El senador nacional Maximiliano Abad entregó un reconocimiento del Senado de la Nación a los organizadores de la 66ª Caravana de la Primavera, en un encuentro realizado en la sede del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, ubicada en Matheu 3349.

El reconocimiento destaca la trayectoria y el aporte de esta tradicional celebración a la identidad de Mar del Plata, que este año celebrará su 66ª edición el domingo 20 de septiembre, reuniendo nuevamente a familias, jóvenes y vecinos de la ciudad.

“La Caravana de la Primavera es parte de la identidad y de la historia de Mar del Plata. Son 66 ediciones reuniendo generaciones, familias y amigos alrededor de una tradición que nuestra ciudad ya adoptó y siente como propia”, señaló Abad.

En ese sentido, el senador expresó su alegría por entregar la distinción a quienes hacen posible que la Caravana vuelva a realizarse cada año. “Es una enorme alegría entregar este reconocimiento del Senado de la Nación a todos los que, con compromiso y mucho trabajo, hacen posible que la Caravana vuelva a encontrarnos cada año”, destacó.

Por su parte, Julián Favero, organizador general de la Caravana de la Primavera, valoró el reconocimiento y destacó el significado que tiene para el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo. “Representa un orgullo para el Pequeño Mundo. Porque significa que venimos haciendo las cosas bien y que lo que hacemos representa mucho para toda Mar del Plata”, sostuvo.

Durante el encuentro recibieron el reconocimiento Joaquín García Morante, presidente del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo; Julián Favero, organizador general de la Caravana de la Primavera; Alejandro Pollio, encargado de animación; Franco Agustín Braghette, encargado de marcha; y Lautaro Spadavecchia Amez, encargado de prensa y comunicación.

La 66ª Caravana de la Primavera se realizará el domingo 20 de septiembre bajo el lema “Juntos, levantemos la mirada”, una invitación de los jóvenes del Pequeño Mundo a vivir el tradicional recorrido en bicicleta desde el encuentro, la comunidad y la atención hacia quienes y aquello que nos rodea.

Últimos días para inscribirse

De cara a la Caravana, se encuentran abiertos los últimos días de inscripción. Los interesados pueden acercarse de lunes a sábados, de 10 a 19, a la sede del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, Matheu 3349, donde podrán adquirir el solapín de inscripción por $4.000.

También se puede abonar mediante transferencia y realizar la inscripción a distancia a través de WhatsApp al +54 223 668-5862, para luego retirar el solapín el mismo día de la Caravana.

La inscripción incluye, entre otros beneficios, la participación en el tradicional sorteo de una bicicleta, un vaso de gaseosa, un helado, acceso a micros, la posibilidad de subir la bicicleta al camión “Pinchazo” en caso de cansancio o pinchadura y atención médica.

La inscripción no es obligatoria para participar, aunque representa una forma de colaborar con la organización y permite acceder a estos beneficios.

La convocatoria para el domingo 20 de septiembre será a las 8 en Matheu y Jujuy. El recorrido llegará hasta el Centro Scout Mar del Plata, donde habrá una pausa para descansar y reponer energías, y luego continuará el regreso por la costa hasta el Monumento al General San Martín, donde se realizará el acto de clausura cerca de las 16:30.

Los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo invitan a toda la comunidad a ser parte de una nueva edición de esta tradición marplatense y a recibir la primavera “juntos, levantemos la mirada”.