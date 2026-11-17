El gobierno municipal elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla gastos consolidados por $719.676 millones, entre la Administración Central y los entes descentralizados. La iniciativa establece para la Administración Central ingresos por $632.851 millones y egresos por $627.719 millones, con un superávit financiero proyectado de $5.132 millones.

El presupuesto fue elaborado sobre la base de una inflación estimada de entre el 18% y el 21,9% para el próximo año y un dólar proyectado en $1.847 para diciembre de 2027. En cuanto a las prioridades de gestión, Seguridad encabeza el incremento de partidas, con una suba del 50,1% respecto de 2026, seguida por Desarrollo Local, con un 42,1%, y Salud, con un 41%.

En materia de seguridad, el Ejecutivo detalló una asignación de $17.323 millones para bienes y servicios. Entre las principales inversiones figuran $5.077 millones para alojamiento de las Fuerzas Federales y otros $900 millones para traslados. También se contemplan $2.131 millones para combustible y mantenimiento de los patrulleros bonaerenses, $1.880 millones para el mantenimiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y $2.043 millones para fibra óptica, con el objetivo de incrementar un 30% el procesamiento de imágenes. Además, se proyecta la compra de diez camionetas para la Patrulla Municipal, con una inversión de $723 millones.

En Salud, el proyecto incluye la incorporación de cinco ambulancias —cuatro unidades de terapia intensiva y una 4×4 destinada a situaciones de catástrofe—, la compra de un tomógrafo para el CEMA y un mamógrafo para Batán. También se prevé instalar 25 estaciones inteligentes para mejorar la organización y asignación de turnos.

Por su parte, Desarrollo Local apunta a fortalecer los programas de empleo, con la actualización de 10.000 currículums digitales y el objetivo de duplicar la demanda de puestos laborales por parte de empresas locales.

Un reclamo de $29.228 millones por educación

Uno de los puntos políticos más fuertes del mensaje de elevación es el reclamo del Municipio a los gobiernos nacional y provincial por los fondos destinados al sostenimiento del sistema educativo municipal. Según sostiene el Ejecutivo, desde 2022 Nación dejó de girar los recursos correspondientes al Acuerdo Tripartito, mientras que Provincia interrumpió los aportes en 2023.

El gobierno local calcula que la deuda acumulada entre ambas jurisdicciones asciende a $29.228 millones y remarca que actualmente el Municipio debe afrontar en soledad el financiamiento de todo su sistema educativo.

En cuanto a la estructura municipal, el proyecto destaca que al cierre de 2027 se habrá concretado una reducción y reordenamiento de más de 400 cargos administrativos de la planta permanente desde 2019. En contrapartida, señala que durante ese período se incorporaron más de 2.500 horas cátedra al sistema educativo.

También se mantendrá por octavo año consecutivo el esquema de donación voluntaria de haberes de los funcionarios políticos, que contempla una reducción del 20% para el intendente y del 15% para los restantes integrantes del gabinete. El ahorro estimado por este mecanismo asciende a unos $847 millones.

El sueldo básico de la categoría administrativa inicial, correspondiente a una jornada de 40 horas semanales, partirá en enero de $1.077.797, aunque el Ejecutivo tendrá facultades para modificarlo durante el ejercicio. En materia tributaria, la gestión anticipa que pondrá el foco en mejorar los niveles de cobrabilidad y continuar adecuando la Tasa por Servicios Urbanos (TSU) al costo de las prestaciones municipales.

La negociación política se traslada al Concejo

Con la presentación formal del expediente, comienza ahora la discusión política para conseguir los votos necesarios para su aprobación. El oficialismo deberá abrir una negociación con los bloques de la UCR y La Libertad Avanza, en un escenario donde también estará sobre la mesa el presupuesto de Obras Sanitarias (OSSE).

La discusión legislativa pondrá en juego no solamente las proyecciones económicas y las prioridades de gasto para 2027, sino también el respaldo político que necesita el gobierno municipal para sostener su hoja de ruta de gestión en el último tramo del mandato.