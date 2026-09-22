La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de Defensa Civil, continúa con el seguimiento de las condiciones meteorológicas y la atención de los reclamos derivados del alerta naranja por vientos registrado durante las últimas horas.

Hasta las 8 de este martes, se atendieron un total de 97 reclamos vinculados a las condiciones climáticas.

Del total corresponden 39 a luminarias, 26 a Poda, 24 a empresas telefónicas, 2 de semáforos y 6 entre otros reclamos.

Durante toda la jornada, Defensa Civil continuará trabajando junto al Departamento Operativo de Poda para atender los reclamos vinculados a árboles, ramas y ejemplares que puedan representar algún riesgo.

Los equipos recorrerán distintos sectores del Partido y priorizarán las intervenciones de acuerdo con el nivel de riesgo y las condiciones de cada lugar, con especial presencia en el Bosque Peralta Ramos por 12 reclamos recibidos.

Continúa el seguimiento meteorológico

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes se mantiene una baja probabilidad de lluvias débiles e intermitentes, al menos hasta el mediodía, sin acumulados de relevancia.

Asimismo, se esperan vientos del sector sur de entre 20 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 45 km/h, que disminuirán hacia la noche.

Ante este escenario, desde el Municipio se recuerda a la comunidad la importancia de circular con precaución, evitar zonas comprometidas y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales. Ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107 o al 911 (Policía).