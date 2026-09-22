Después de pasar por la temporada de verano y de llevarse el Premio Estrella de Mar a Mejor Espectáculo de Humor, Dalia Gutmann vuelve a la ciudad con “Experiencia Dalia Gutmann, No me calmo nada”.

La función será el viernes 16 de octubre, a las 21 hs, en la Sala Melany del Centro de Arte (San Luis 1750), apenas semanas antes de su gira por España y Ámsterdam. Entradas desde $40.000 en Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750)

Mar del Plata es una plaza a la que la comediante vuelve seguido: trae todos sus shows, llena las salas y prioriza presentarse también fuera de temporada, para que el público local pueda verla en cualquier época del año.

Este unipersonal convierte la vida cotidiana en comedia. Habla de los sueños de chica, del vínculo con el cuerpo y del paso del tiempo, y confiesa inseguridades, vergüenzas y contradicciones que son algunos de sus temas favoritos. Es un humor que retrata el mundo íntimo de las mujeres, ese que a tantos hombres les intriga conocer.

Con más de 1.600 funciones y más de veinte años sobre el escenario, Gutmann es una precursora del stand up argentino. En 2024 ganó el Premio Lola Mora como mejor humorista, en 2025 este espectáculo fue ternado en los Martín Fierro de Teatro y hoy también escribe una columna en Clarín. En noviembre presentará el show en Málaga, Barcelona, Valencia, Ibiza, Palma de Mallorca, Madrid y Ámsterdam.

La dirección es de Mariela Asensio y es recomendada para mayores de 16 años.