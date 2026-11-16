El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Vientos de Libertad realizan, este lunes, una jornada de reclamo frente a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredon.

La medida responde «a un escenario social crítico marcado por el desempleo, la precarización laboral y el incremento de la demanda en los barrios populares de Mar del Plata y Batán», señalaron desde las organizaciones.

El objetivo de la acción es exigir respuestas inmediatas al petitorio formal que ya se ingresó ante el Ejecutivo local, dirigido al intendente Guillermo Montenegro y al titular de la cartera social, Guillermo Schütrumpf.

Los datos oficiales del INDEC reflejan la magnitud de la emergencia en el aglomerado local: la desocupación trepa al 9,9% —ubicándose entre las tasas más altas del país—, el 45% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, y más de 137 mil personas están bajo la línea de pobreza, de las cuales 33 mil atraviesan situación de indigencia. En paralelo, una familia tipo necesita $1.632.505 para no ser pobre, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($391.200) cubre apenas el 24% de esa suma.

En un comunicado, alertaron que este panorama de exclusión desborda la capacidad de respuesta de las redes comunitarias, que sostienen diariamente la alimentación y la contención de miles de familias sin contar con los recursos materiales ni económicos suficientes.

Cabe destacar que la grave situación alimentaria en el distrito ha sido recientemente advertida por el propio obispo de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando, junto a la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, quienes renovaron el pedido urgente al Estado para declarar la emergencia alimentaria bajo la premisa de «no postergar el hambre de los hermanos».

Desde el MTE advierten que la asistencia alimentaria y el acompañamiento territorial no son acciones discrecionales, sino competencias propias de la gestión social municipal según la normativa vigente. “La crisis socioeconómica golpea cada vez más fuerte en los barrios, los comedores no dan abasto y no podemos seguir sosteniendo la emergencia alimentaria y social únicamente a pulmón. Ya presentamos los reclamos formalmente y hoy estamos en Desarrollo Social exigiendo que el Municipio asuma su responsabilidad y dé respuestas concretas”, señala Martín Parra, delegado de la UTEP/CGT.

Por su parte, Pato Porzio, referente del MTE, remarcó: “No se puede mirar para otro lado frente al colapso de los comedores y la falta de respuestas para los pibes y pibas que atraviesan consumos problemáticos. El Municipio tiene la obligación de gestionar y destinar recursos para cuidar a las familias de nuestros barrios”.

Los cinco puntos urgentes del petitorio presentado al Municipio A través de esta jornada de reclamo, la organización exige definiciones y una mesa de trabajo con plazos concretos sobre los cinco ejes detallados en el documento ya ingresado:

1. Alimentos y garrafas para comedores: Provisión regular y suficiente —con especial énfasis en carnes, verduras, lácteos y productos proteicos— para los 18 comedores y merenderos que el MTE sostiene en distintos puntos del partido.

2. Canasta navideña: Planificación anticipada y entrega de productos secos, frescos y pollos para las celebraciones de fin de año destinadas a las familias más vulnerables, retomando la articulación histórica del Municipio con las organizaciones sociales.

3. Sostenimiento frente a los consumos problemáticos: Asignación de recursos económicos y equipos de trabajo para fortalecer dispositivos territoriales como Vientos de Libertad, en articulación con el área de Salud.

4. Reconocimiento salarial a trabajadoras sociocomunitarias: Instrumentación de mecanismos administrativos y presupuestarios para remunerar a quienes sostienen diariamente comedores, espacios de cuidado y acompañamiento, entendiendo que el trabajo sociocomunitario es trabajo y no puede seguir dependiendo del esfuerzo no remunerado.

5. Equipamiento para la Casa de Medio Camino en San Jacinto: Provisión urgente de camas, colchones, ropa de cama y mobiliario para poner en funcionamiento este espacio destinado a personas en procesos de recuperación e inclusión social.