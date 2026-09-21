En el marco del Día del Empleado de Comercio, que este año se celebrará el lunes 28 de septiembre, desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) solicitaron a la población que, en la medida de lo posible, deje sus compras para otro día.

La fecha constituye una jornada de descanso para las trabajadoras y los trabajadores de comercio, quienes podrán aprovechar ese día para descansar y compartir con sus familias.

Desde el SECZA destacaron la importancia de que la comunidad acompañe esta jornada y respete el descanso de quienes durante todo el año desarrollan sus tareas en comercios, supermercados, grandes superficies y empresas vinculadas a la actividad comercial.

«Les pedimos a los vecinos y vecinas que nos acompañen y que, si pueden, dejen sus compras para otro día. El 28 de septiembre es el día de los trabajadores de comercio y queremos que puedan disfrutar de su jornada de descanso», señalaron desde la organización sindical.

El Día del Empleado de Comercio es una fecha destinada a reconocer la labor de miles de trabajadores y trabajadoras que forman parte de la actividad comercial y que diariamente sostienen el funcionamiento de los comercios y servicios de la ciudad.

Desde el SECZA remarcaron que respetar el descanso también es una forma de reconocer y valorar el trabajo de quienes están detrás de cada mostrador, caja y comercio.