Con una multitudinaria convocatoria y la participación de alumnos, docentes, directivos, familias y exintegrantes de la comunidad educativa, el Instituto Ayelén celebró el Día de la Tradición en una jornada que tuvo un significado especial: el festejo por los 45 años de historia de la institución.

La calle frente al colegio se transformó en un gran escenario de encuentro, donde las tradiciones argentinas fueron protagonistas a través de la música, las representaciones y el entusiasmo de los estudiantes.

Los alumnos de los niveles Inicial y Primario realizaron un recorrido por distintas fiestas nacionales, en un viaje por la diversidad cultural y musical de nuestro país, recuperando costumbres, ritmos y expresiones que forman parte de nuestra identidad.

Pero entre las presentaciones y los momentos compartidos hubo uno que despertó una emoción particular: el homenaje a Norma Arcidiácono, fundadora del Instituto Ayelén, quien fue reconocida por su trayectoria y por haber impulsado hace 45 años el proyecto educativo que con el paso del tiempo se convirtió en una referencia para tantas familias.

Durante el reconocimiento, Norma recordó los primeros pasos de la institución, los desafíos que implicó llevar adelante aquel sueño y el camino recorrido desde sus comienzos. En un clima de profundo afecto, recibió una réplica de la placa que fue inaugurada en la entrada del edificio, como símbolo del reconocimiento y la gratitud de toda la comunidad educativa.

La celebración permitió poner en perspectiva cuatro décadas y media de trabajo, crecimiento y compromiso con la educación. Detrás de esos 45 años hay generaciones de alumnos que pasaron por sus aulas, docentes que dejaron su huella, familias que acompañaron y personas que hicieron posible sostener y hacer crecer aquel proyecto inicial.

La jornada también dejó en evidencia el sentido de pertenencia que identifica a la comunidad del Ayelén. Una fiesta que trascendió las puertas del colegio para convertirse en un encuentro entre distintas generaciones, unidas por una historia compartida.

En una fecha que invita a mantener vivas las raíces y transmitir las tradiciones a quienes vienen detrás, el Instituto Ayelén encontró una manera especial de celebrar su aniversario: reuniendo a toda su comunidad para recordar el camino recorrido, reconocer a quienes lo hicieron posible y seguir escribiendo nuevas páginas de su historia.