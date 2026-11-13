Se cierra la semana y las condiciones del tiempo han cambiado sobre el sudeste bonaerense. La influencia del viento este marca por estas horas abundante nubosidad con algunas neblinas, aire fresco y mucha humedad.

Esta situación además marcará el inicio de un proceso de inestabilidad a medida que un frente frío avance y active tormentas con lluvias de variada intensidad entre la tarde-noche de este viernes y la madrugada del sábado.

Luego de este evento, el tiempo tendrá una mejora pero bajo un ambiente fresco, con nubosidad y temperaturas máximas entre 17 a 19 grados.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco y húmedo. Cielo cubierto a parcial nublado. Viento leve a moderado del sector este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 14° y la máxima en 18°.

Reporte @sebapagliarino