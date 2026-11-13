La camioneta dominio KZS 946 que había sido detectada mientras dos personas arrojaban basura en un lugar prohibido, fue interceptada por personal de la Patrulla Municipal en la zona de Bestoso y Fortunato de la Plaza, a partir de un seguimiento realizado desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

A partir de una denuncia vecinal, se había identificado una camioneta en la que dos personas descendieron para arrojar basura en un lugar que no se debe, en la esquina de Ayolas y Posadas. La situación quedó registrada en un video aportado por el denunciante.

Con esos datos, se incorporó el dominio al sistema de Anillo Digital, que permitió generar una alerta cuando el vehículo fue detectado. A partir de allí, a través de un alerta de LPR un operador del COM inició el seguimiento en tiempo real y coordinó la intervención del personal del CPM, que logró interceptarlo en Bestoso y Fortunato de la Plaza.

Durante el procedimiento, se constató que la camioneta circulaba sin chapa patente delantera, sin seguro obligatorio y sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), por lo que se secuestró y trasladó al playón.