La Prefectura Naval Argentina detectó una bajada náutica no habilitada que funcionaba sin autorización en una playa pública de Mar del Plata. Además, se secuestró preventivamente una embarcación que presentaba irregularidades en su documentación.

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de las avenidas Félix U. Camet y José Coelho de Meyrelles. El mismo se originó a partir de una denuncia recibida por la Autoridad Marítima nacional, que advertía que ese sector de la costa se utilizaba para el descenso de embarcaciones, sin la habilitación requerida.

En respuesta, un móvil de la Fuerza se dirigió al lugar por tierra, mientras que una lancha arribó por agua para complementar el despliegue. Allí, los efectivos constataron la presencia de tres semirrígidos, que fueron sometidos a las inspecciones correspondientes.

Los controles permitieron comprobar que a las tres unidades les faltaban elementos exigidos para la navegación, entre ellos extintores, balsas salvavidas y bengalas con paracaídas. Tampoco habían realizado el despacho ni informado su salida al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata, por lo que se labraron las actas de infracción.

A su vez, el timonel de una de las embarcaciones, de nueve metros de eslora, no pudo acreditar la titularidad ni presentó la habilitación náutico-deportiva. Por este motivo, se dispuso su incautación preventiva.