El 39,1% de los niños, niñas y adolescentes de Mar del Plata-Batán depende exclusivamente del sistema público de salud estatal. Esa cifra es considerablemente más alta que la registrada para el conjunto de la población local, cuya proporción es del 25,4%. La diferencia muestra que la ausencia de una cobertura sanitaria adicional tiene una incidencia mucho mayor entre los menores de 18 años.

La información surge de una nota técnica elaborada por el Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA, en el marco del trabajo conjunto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). El estudio analiza la evolución de la cobertura de salud de la población de 0 a 17 años a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Depender exclusivamente del sistema público estatal significa no contar con obra social, medicina prepaga, mutual, servicio de emergencia u otros mecanismos de cobertura. Si bien no supone quedar fuera del sistema de salud, ya que en Argentina el sistema público tiene cobertura universal, sí representa una menor protección relativafrente a quienes disponen de otras alternativas para recibir atención sanitaria.

Esta diferencia cobra especial importancia durante la infancia y la adolescencia, dado que se trata de etapas de la vida que requieren cuidados y seguimiento continuados. En ese contexto, el tipo de cobertura disponible constituye una dimensión relevante al momento de evaluar las condiciones de bienestar y protección de niños y adolescentes.

La situación varía según los ingresos del hogar, pero no se limita a quienes están en situación de pobreza. Entre los NNyA pobres o indigentes, la proporción alcanza al 43,1%. Entre quienes viven en hogares no pobres, en cambio, llega al 28,4%. Es decir, casi tres de cada diez niños y adolescentes de hogares que superan la línea de pobreza tampoco cuentan con una cobertura adicional.

En este último grupo se registra el cambio más fuerte de la última comparación interanual disponible. La proporción de chicos sin obra social, prepaga u otra cobertura adicional pasó del 10,9% en 2024 al 28,4% en 2025. Es decir, aumentó 17,5 puntos porcentuales en un año.

Este incremento se da en un contexto de deterioro de las condiciones sociolaborales en Mar del Plata-Batán, con mayores niveles de desocupación y subocupación y un empeoramiento en la calidad del empleo. Como el acceso a una obra social suele estar ligado a la inserción laboral formal de los adultos del hogar, este escenario aporta un contexto relevante para comprender la evolución de la cobertura de salud.

Por otra parte, la comparación con el conjunto de los aglomerados urbanos relevados por la EPH permite poner la situación local en perspectiva. A nivel nacional, el 44,3% de los niños, niñas y adolescentes depende exclusivamente del sistema público de salud, frente al 39,1% registrado en Mar del Plata-Batán. Si bien la incidencia local es menor que la nacional, alcanza igualmente a una proporción significativa de la población infantil y adolescente.

En términos absolutos, durante el segundo semestre de 2025: 60.534 niños, niñas y adolescentes de Mar del Plata-Batán dependían exclusivamente del sistema público de salud. Esta situación representa, por un lado, una privación relativa para quienes no cuentan con obra social, prepaga u otra cobertura adicional. Al mismo tiempo, supone un desafío creciente para el Estado, que debe responder a una mayor demanda de atención por parte de una población que requiere los cuidados propios de la infancia y la adolescencia.