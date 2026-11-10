Una semana de intensa actividad deportiva, cultural y turística volvió a demostrar la importancia de promover acontecimientos convocantes que impulsen la economía de Mar del Plata durante todo el año.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de Mar del Plata (CAMECO) estimaron que solamente los Juegos Nacionales Evita generaron un movimiento económico superior a los 6.000 millones de pesos durante cinco días, considerando el impacto de los participantes, familiares, acompañantes y los distintos servicios vinculados con este importante acontecimiento.

A este movimiento se sumaron las Olimpíadas Nacionales e Internacionales de Policía, las Copas Argentinas de Vóleibol en Chapadmalal y numerosos torneos regionales de distintas disciplinas deportivas, desarrollados en diferentes escenarios de la ciudad.

Especialmente destacable fue el Medio Maratón de Mar del Plata, con alrededor de 13.000 inscriptos, de los cuales unos 11.000 llegaron desde otras localidades, demostrando una vez más el valor del deporte como generador de movimiento turístico y comercial.

También tuvo especial protagonismo el Festival Internacional de Cine, acompañado por una importante agenda de espectáculos, recitales y actividades culturales.

La gastronomía también aportó su propia convocatoria mediante el festival Mardel Burger, desarrollado en Villa Mitre, poniendo de manifiesto la capacidad de los emprendimientos locales para generar propuestas atractivas para residentes y visitantes.

Desde CAMECO consideraron fundamental destacar la extraordinaria infraestructura cultural y teatral con la que cuenta la ciudad, reconocida durante la temporada estival como la capital del teatro argentino.

La entidad sostiene que esta capacidad instalada, integrada por teatros, salas de espectáculos, espacios culturales y escenarios para grandes recitales, constituye una fortaleza que se debe potenciar durante los doce meses del año.

Todo este movimiento pudo observarse en la actividad gastronómica, las calles comerciales y los principales paseos de la ciudad. Las buenas condiciones climáticas del fin de semana favorecieron, además, la presencia de vecinos y turistas en las playas y la costa marplatense.

Es importante señalar que, si bien la ocupación hotelera informada para el sábado y domingo rondó el 70%, existe una oferta creciente de alojamientos temporarios mediante plataformas digitales como Airbnb, además de departamentos particulares y viviendas en barrios privados, cuya ocupación no siempre queda reflejada en las estadísticas hoteleras tradicionales.

«Del mismo modo, al analizar el ingreso de visitantes, debemos considerar que Mar del Plata no recibe turistas exclusivamente a través de la Autovía 2, sino también mediante las rutas 226 y 88, que constituyen importantes vías de acceso a nuestra ciudad», se destacó.

LA CONECTIVIDAD AÉREA, UNA ASIGNATURA PENDIENTE

Desde CAMECO consideraron que ha llegado el momento de trabajar decididamente en una política de conectividad aérea permanente para Mar del Plata.

«Necesitamos ampliar las conexiones mediante vuelos directos desde distintas provincias argentinas y desde países limítrofes, evitando que estas posibilidades queden limitadas únicamente a la temporada de verano», expresó Juan Antonio Gutiérrez, presidente de CAMECO.

«No alcanza solamente con disponer de infraestructura y capacidad para organizar grandes acontecimientos. También debemos garantizar mejores condiciones para que los visitantes puedan llegar a nuestra ciudad», agregó.

Para Gutiérrez resulta fundamental que los sectores públicos y privados trabajen conjuntamente con las compañías aéreas para desarrollar una conectividad «a la altura de nuestro potencial turístico, comercial, deportivo y cultural».

«La conectividad aérea debe entenderse como una herramienta estratégica para el desarrollo económico, la generación de empleo y el crecimiento permanente de Mar del Plata. Estos acontecimientos demuestran que nuestra ciudad tiene capacidad para generar actividad económica durante todo el año», enfatizó.